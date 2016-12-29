▲鼓鼓1個舞蹈鏡頭就得跳30遍，跳到手不舉。（圖／相信音樂提供，2016.12.29）

鼓鼓solo出道，簽唱會場場爆棚，趁勝追擊，快閃東京拍攝第3波主打《可以唷》MV，在深夜澀谷街頭遇「天敵」，天不怕地不怕的形象瞬間破功，還被金獎導演及攝影師求好心切操到爆，跳舞跳到連手都「不舉」！

先前「MP魔幻力量」就曾和 KATS★MORI導演合作過3次，這次導演為他請到「放浪家族」御用攝影師拍攝MV中的舞蹈畫面，鼓鼓笑說：「我一跳就跳了快30遍，跳到手都舉不起來。不過攝影師更辛苦，為了呈現運鏡的節奏感，根本是用『衝』的，拍完他比我還喘！」

▲鼓鼓（前）拍攝《可以唷》MV 坐上「行動大型派對車」開趴。（圖／相信音樂提供，2016.12.29）

導演特地請出一輛「行動大型派對車」，讓鼓鼓在「全世界最繁忙」的東京澀谷街頭行動開趴。拍攝當時，這台派對車不斷在澀谷街頭繞行，大聲的放著《可以唷》。豈料一停紅燈，路上的行人也都開始跟著《可以唷》的節奏熱力起舞，彷彿一場大型派對。

沒想到時間到了深夜，鼓鼓的酷帥形象1秒破功。原來看似什麼都不怕的鼓鼓，天敵卻是「老鼠」，他沒想到，原來深夜的澀谷就是老鼠的地盤，讓他不停被竄出的「黑影」嚇得驚叫連連。

▲鼓鼓在腰間綁上重達20公斤的特製鐵架自拍。（圖／相信音樂提供，2016.12.29）