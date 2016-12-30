▲金管會。（圖／NOWnews資料照）

為協助政府推動都更政策，金管會29日宣布，研訂修正放寬銀行業翻新自有老舊行舍規定，由現行要求需有50%以上為自用，放寬只要達20%以上且不得低於原自用面積即可，並將建議內政部在都市更新條例增訂排除規定，讓符合一定要件的都更放款，可不受銀行法對於銀行業不動產放款30%限制。

金管會指出，銀行將老舊不動產參與都市更新，依銀行法第75條第2項及現行「商業銀行投資不動產辦法」第3條第1項規定，商業銀行以原有不動產就地重建取得新不動產必需有50%以上為自用，但銀行老舊不動產依都市更新條例參與都市更新，因容積獎勵措施，取回的新不動產可能無法符合自用比率規定。

基於都市更新有助於都市實質環境與機能的改善，並增進公共利益，金管會決定增訂規定，銀行以原有不動產參與都市更新重建取得的新不動產，自用比率放寬為20%以上且不得低於原自用面積，以提高銀行參與都市更新誘因， 金管會認為，修正後，將使銀行更有意願參與不動產專業機構主辦的都市更新，以提高資產使用效率。

另外，為讓銀行在都更資金協助部分扮演更積極角色，金管會將建議內政部在都市更新條例增訂排除規定，銀行辦理符合一定條件的都市更新放款，將不受銀行法第72條之2比率瀕臨法定上限影響，即可不受銀行辦理企業建築及住宅建築放款的金額，不得超過存款及所發行金融債券總和的30%限制。

金管會表示，都市更新有助於城市轉型與生活品質提昇，完善居民公共利益，銀行因其扮演資金提供者的角色或持有老舊都市建物，可與都市更新專業機構相配合，協助政策推動，在符合銀行法相關規定立法目的前提下，金管會主動檢討法規，提高銀行將老舊不動產參與都市更新意願，解決將來可能面臨都更放款業務瓶頸問題，對於國家經濟利益及整體發展也有正面效益，至於銀行所有房地，金管會將鼓勵各銀行積極參與更新計畫實施。