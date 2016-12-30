房地產稅之外，樓市又一個大殺器來了！北京新浪網 (2016-12-30 00:00)
來源：樓市參考（ID：house0929）
作者：董小妹
原題：房地產稅之外，樓市又一個大殺器來了！
年末的樓市並不消停，除了呼之欲出的房地產稅，官方也要出台「住房法」了，這將會成為樓市的又一個大殺器嗎？
住房法：它是個什麼法？
近日，在《從中央經濟工作會議看明年房地產市場新動向》一文中新華社首次提到了「住房法」。
——中國社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛
房地產要立法？這並非新鮮事。據悉，在七八年前，住建部就開始牽頭起草「住房法」，這部法律有住房保障和商品市場兩部分。最終這部法律的方向變成了專攻住房保障，並定名為《基本住房保障法》。
隨著今年以來房地產調控的升級，一部調節更全面住房關係法律的出台似乎也只是時間問題。
目前我國房地產的法律法規主要包括兩大方面：三部法律，即《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國城市規劃法》；還有就是房地產相關的行政法規。
「住房法」很有可能成為一部上位法，也就是說相比其他法律有較高的法律效力。
它的推出流程並非一蹴而就，最終進入人大立法程序至少還需要幾年時間。
在此我們可以大胆猜測一下：未來的「住房法」是幹嘛的。顯而易見，首要一點就是讓住房回歸居住屬性，這是中央經濟工作會議給未來樓市發展定的方向，也是近期一系列地方性調控的宗旨所在。
從九月底到現在，房地產調控從未停歇。從北上廣深到最近發力的兩個城市南昌和濟南，從超一線到較弱的省會城市都未能倖免。
限購之所以成為可能，在於當地市場的非常態火熱。目前在全國範圍內，僅有20個左右的城市能保持穩定的人口和資金增量，它們大多位列9月以來集中限購的城市群內。
這些城市大多是二線以上城市，也就是副省級城市，或計劃單列市。只有少數諸如蘇州、無錫這樣的普通地級市。
除此以外的大部分城市，買房在那裡並不是天大的事兒。
對於在中小城市打拚的年輕人來說，房子的壓力遠未成為生活的主要障礙。首先，房子的均價並非高到天際，年輕人如果選擇貸款買房，每月的房貸在工資中的比例一般都在可承受的範圍內。
另外，這裏的年輕人如果結婚組成家庭，甚至有些可以「繼承」父母的不動產。
未來的住房法當然並不局限於房價的調控，更重要的功能在於保障普通人有房子住，尤其是保障中低收入家庭的住房權利。
早在1937年，美國就推出了住房法。羅斯福總統在他的第二任就職演說中指出：「全國有三分之一的人住房條件很差」表明此時聯邦政府已十分關注貧民的住房問題。同年9月1日，國會通過了由紐約州參議員提交的瓦格納·斯特高爾低租住房法案，改發的正式名稱為美國住房法。
這是一部直接針對解決低收入居民住房問題的法案。美國住房法經過後來的進一步改進后，旨在解決低收入階層住房問題的公共住房建設，才進入實質階段。
不只美國，在日本、新加坡、英國等地，他們都有自己的《住房法》和相對完善的住房法體系。它們都旨在協調房屋同時作為商品和生活必需品的矛盾，確保「居者有其屋」。
「住房法」還沒到來，要我說它極有可能淪為稻草人：三四線城市人口大量流失，庫存消化並不容易；一線城市綜合實力不減，要想房價真正下降也不是說說那麼簡單。
近期有一則新聞值得注意：
北京市委書記郭金龍12月24日稱，解決好房地產問題，必須堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」這個定位，要清醒看到，房價已經過高，積累了風險，而且增加了社會焦慮，也是對城市可持續發展與和諧穩定的巨大挑戰，堅決保持房價平穩。要把功能疏解與人口調控緊密結合起來，堅決守住2300萬人的「天花板」。
對於上面這對話，前面說的挺好，後半句值得商榷。在北京，能保持2300萬常住人口真的很困難。
深圳的面積僅有北京的八分之一，人口也已經超過了2200萬。目前中國的城鎮化進程剛剛過半，北上廣深對於人口的吸引力可不是說降就能降。
我國城鎮化水平並不均衡。胡煥庸線以東集聚了94%的人口，其中有一大部分受過良好的高等教育；另外還有討論較多的東北人口塌陷問題，也就是說越來越多的人口走向山海關以南。
北大周其仁教授曾在2012年時說，「我們的城鎮化率大致相當美國1920年代的水平，日本1940年代的水平。」並斷言，「統計數據代表了空間布局的未來趨勢：我們一定會往城鎮化率提高的方向走。」
在2008年，美國約有82%人口居住在城市及其郊區（同時期世界城鎮化率為50.5%），到目前其人口中心持續向西南傾斜。
10月底發佈的人口普查結果顯示，日本在過去五年裡人口下降100萬，而最大的城市東京人口增長高達30餘萬。
這說明什麼，在城鎮化進程中，人口的流動你擋都擋不住。
我認為，解決中國的房地產問題，首先是官方要承認我們目前的城鎮化水平與速度，而不是制定人口天花板，把外鄉人擋在門外。
不要忘了，重點城市在用少建房的方式驅逐常住人口的同時，這些地方還在大力發展自貿區、城市新區，以此強化城市的中心地位。
另外，高鐵把大型城市之間的聯通變得更加通達，也讓城市人出門更為便捷。有這麼多好處，人們還有什麼理由不聚攏來？
至於「住房法」，有總比沒有好。
中國城市發展水平不均衡，在訂立法律法規時要綜合考量各地的情況。
比如在重點城市，人太多而房子太少，使得房價節節攀升，法規的設立就該強調房子的居住屬性，弱化投資屬性。而亟待去庫存的三四線城市正相反，讓房子回歸市場，是當務之急。
來源：樓市參考（ID：house0929）
作者：董小妹
原題：房地產稅之外，樓市又一個大殺器來了！
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