來源：樓市參考（ID：house0929）

作者：董小妹

原題：房地產稅之外，樓市又一個大殺器來了！

年末的樓市並不消停，除了呼之欲出的房地產稅，官方也要出台「住房法」了，這將會成為樓市的又一個大殺器嗎？

住房法：它是個什麼法？

近日，在《從中央經濟工作會議看明年房地產市場新動向》一文中新華社首次提到了「住房法」。

促進我國房地產穩定健康發展，關鍵是建立一套長效的讓房地產利潤平均化的市場調節機制與政府調控機制。未來要在調整我國住房發展內涵和住房發展定位的基礎上，推動住房法的制定和出台，推進「讓老百姓買得起」的住房政策的法制化。 ——中國社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛

房地產要立法？這並非新鮮事。據悉，在七八年前，住建部就開始牽頭起草「住房法」，這部法律有住房保障和商品市場兩部分。最終這部法律的方向變成了專攻住房保障，並定名為《基本住房保障法》。

隨著今年以來房地產調控的升級，一部調節更全面住房關係法律的出台似乎也只是時間問題。

目前我國房地產的法律法規主要包括兩大方面：三部法律，即《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國城市規劃法》；還有就是房地產相關的行政法規。

「住房法」很有可能成為一部上位法，也就是說相比其他法律有較高的法律效力。

它的推出流程並非一蹴而就，最終進入人大立法程序至少還需要幾年時間。

住房法：它是幹嘛的？

在此我們可以大胆猜測一下：未來的「住房法」是幹嘛的。顯而易見，首要一點就是讓住房回歸居住屬性，這是中央經濟工作會議給未來樓市發展定的方向，也是近期一系列地方性調控的宗旨所在。

從九月底到現在，房地產調控從未停歇。從北上廣深到最近發力的兩個城市南昌和濟南，從超一線到較弱的省會城市都未能倖免。

限購之所以成為可能，在於當地市場的非常態火熱。目前在全國範圍內，僅有20個左右的城市能保持穩定的人口和資金增量，它們大多位列9月以來集中限購的城市群內。

這些城市大多是二線以上城市，也就是副省級城市，或計劃單列市。只有少數諸如蘇州、無錫這樣的普通地級市。

除此以外的大部分城市，買房在那裡並不是天大的事兒。

對於在中小城市打拚的年輕人來說，房子的壓力遠未成為生活的主要障礙。首先，房子的均價並非高到天際，年輕人如果選擇貸款買房，每月的房貸在工資中的比例一般都在可承受的範圍內。

另外，這裏的年輕人如果結婚組成家庭，甚至有些可以「繼承」父母的不動產。

未來的住房法當然並不局限於房價的調控，更重要的功能在於保障普通人有房子住，尤其是保障中低收入家庭的住房權利。

早在1937年，美國就推出了住房法。羅斯福總統在他的第二任就職演說中指出：「全國有三分之一的人住房條件很差」表明此時聯邦政府已十分關注貧民的住房問題。同年9月1日，國會通過了由紐約州參議員提交的瓦格納·斯特高爾低租住房法案，改發的正式名稱為美國住房法。

這是一部直接針對解決低收入居民住房問題的法案。美國住房法經過後來的進一步改進后，旨在解決低收入階層住房問題的公共住房建設，才進入實質階段。

不只美國，在日本、新加坡、英國等地，他們都有自己的《住房法》和相對完善的住房法體系。它們都旨在協調房屋同時作為商品和生活必需品的矛盾，確保「居者有其屋」。

住房法：大殺器還是稻草人？

「住房法」還沒到來，要我說它極有可能淪為稻草人：三四線城市人口大量流失，庫存消化並不容易；一線城市綜合實力不減，要想房價真正下降也不是說說那麼簡單。

近期有一則新聞值得注意：

北京市委書記郭金龍12月24日稱，解決好房地產問題，必須堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」這個定位，要清醒看到，房價已經過高，積累了風險，而且增加了社會焦慮，也是對城市可持續發展與和諧穩定的巨大挑戰，堅決保持房價平穩。要把功能疏解與人口調控緊密結合起來，堅決守住2300萬人的「天花板」。

對於上面這對話，前面說的挺好，後半句值得商榷。在北京，能保持2300萬常住人口真的很困難。

深圳的面積僅有北京的八分之一，人口也已經超過了2200萬。目前中國的城鎮化進程剛剛過半，北上廣深對於人口的吸引力可不是說降就能降。

我國城鎮化水平並不均衡。胡煥庸線以東集聚了94%的人口，其中有一大部分受過良好的高等教育；另外還有討論較多的東北人口塌陷問題，也就是說越來越多的人口走向山海關以南。

北大周其仁教授曾在2012年時說，「我們的城鎮化率大致相當美國1920年代的水平，日本1940年代的水平。」並斷言，「統計數據代表了空間布局的未來趨勢：我們一定會往城鎮化率提高的方向走。」

在2008年，美國約有82%人口居住在城市及其郊區（同時期世界城鎮化率為50.5%），到目前其人口中心持續向西南傾斜。

10月底發佈的人口普查結果顯示，日本在過去五年裡人口下降100萬，而最大的城市東京人口增長高達30餘萬。

這說明什麼，在城鎮化進程中，人口的流動你擋都擋不住。

我認為，解決中國的房地產問題，首先是官方要承認我們目前的城鎮化水平與速度，而不是制定人口天花板，把外鄉人擋在門外。

不要忘了，重點城市在用少建房的方式驅逐常住人口的同時，這些地方還在大力發展自貿區、城市新區，以此強化城市的中心地位。

另外，高鐵把大型城市之間的聯通變得更加通達，也讓城市人出門更為便捷。有這麼多好處，人們還有什麼理由不聚攏來？

至於「住房法」，有總比沒有好。

中國城市發展水平不均衡，在訂立法律法規時要綜合考量各地的情況。

比如在重點城市，人太多而房子太少，使得房價節節攀升，法規的設立就該強調房子的居住屬性，弱化投資屬性。而亟待去庫存的三四線城市正相反，讓房子回歸市場，是當務之急。

來源：樓市參考（ID：house0929）

作者：董小妹

原題：房地產稅之外，樓市又一個大殺器來了！