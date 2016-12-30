終極決戰！剛剛！中國痛殺回馬槍！北京新浪網 (2016-12-30 00:00)
來源：21早新聞（News-21）
原題：終極決戰！剛剛！中國痛殺回馬槍！
一
以前有人說，中國經濟特別是製造業的現狀是：年年難過年年過，年年過的還不錯。但是，今天的形勢變化了!
「買美國貨，雇美國人！」12月17日，特朗普在其推特上的宣布，正式拉開中美製造業戰爭的序幕。特朗普對抗中國製造業四大武器：貿易保護、大型減稅、基建投資、加息升值。
尤其稅收政策更可謂石破天驚，直接把企業稅率給降了20%。特朗普就是要告訴所有美國人，告訴全世界的企業和個人——美國要變成低稅發達體了，你還不來美國發展？這是要強行把創造財富的企業和個人吸到美國。
制裁中興、調查華為、打擊騰訊。。。美國用一些莫須有的罪名，將槍口瞄準中國優秀企業，已經不是一次兩次了。
在特朗普拼了老命要把製造業弄回美國的今天，製造業已經處在生死決戰。中美誰能把製造業留在國內、拉回本國，誰就將是今後最大的贏家！
內憂外患攪和在一起，闖過去，中國經濟就會海闊天空；闖不過去，可能錯失難得的戰略機遇期，甚至墮入拉美陷阱。
二
中國的實體經濟到了最危急時刻！
曹德旺宗慶后董明珠三位大佬接連呼喊：別讓製造業跑了！
關鍵字：
上一則：本田在美召回近65萬輛奧德賽
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