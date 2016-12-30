來源：鳴金網（公眾號ID：mingjin-wang）

作者：琪哥（個人微信ID：yao493741294）

原題：大敗局！剛剛，宗慶后露出真面目！

作者：奔跑吧，琪哥

個人微信：yao493741294

「 抱怨！炮轟！這難道就是一個被所有人寄予希望，甚至把他與任正非相提並論的企業家？ 」

實體老大不僅不願意接受新事物，還當眾出言不遜，這是一場危機，關乎中國未來！

炮轟馬雲，胡說八道

誰「罵」馬雲，誰就火，這是自馬雲創業成功后的一條真理。近日，德高望重的宗慶后也開始「以身試法」，沒想到一次就成，瞬間成為了各大媒體的頭版頭條。

宗慶后表示，馬雲提出的「新技術、新資源、新製造、新金融、新零售」，除了新技術，其他都是胡說八道，他又不做實體經濟。

接著又表示電商再強大，也衝擊不了我的娃哈哈；自己比格力牛逼，要賺盡上下游所有錢，只是不說而已。但現實卻是近幾年娃哈哈業績下滑，悄悄搞起童裝、白酒、房地產。

阿里回應，不可思議

昨夜，阿里巴巴王帥主席回應：最近我們很尊敬的企業家談電商，談實體經濟，表達了內心真實的想法。說實話，我很吃驚，這是什麼邏輯，完全不可思議！

王帥表示，電商不是多能幹，只是把別人懷念過去的時間，用來擁抱未來。作為企業的一把手，就必須承擔擁抱未來的責任，而不是擁有了抱怨的權利，不是站在樓上看風景，站在夜裡數星星。

本是同根生，相煎何太急！或也因為宗慶后炮轟馬雲的事情，近日浙江省召開重要會議，馬雲和宗慶后卻被分開，宗慶後上午，馬雲下午。

本來一個線上，一個線下，他們能夠融合才是中國的未來，實體脫離不了互聯網，互聯網也不能沒有實體。如今好了，兩人形同陌路、避而不見！

大敗局，這是一場危機

「老子當年這麼輝煌，現在被你們這幫小屁孩瞎搞，把我們廠里的工人搞的心神不寧，你們算是哪根蔥啊，盡在這裏胡說八道。」這可能是最直接的表達。

過去五年，中國實體經濟遭遇了寒冬，中小企業哀鴻一片，能源大宗商品更是慘跌，而只有新興領域方興未艾，傳統實體大佬反應過激也可以理解。

但是概念得搞清楚，不要每次製造業大佬沒地方撒氣，就潑向電商。這完全是兩碼事，一個製造業、一個商貿流通業，根本不重疊！互聯網只是去解決了效率、透明問題。

這才是心聲

元兇也得搞清楚，央視搞了一份調查，中國實體經濟最大的挑戰是什麼？19%的人選擇了房地產！通貨膨脹、貨幣超發導致的人工成本，以及房地產泡沫加上有增無減的稅收！

實體經濟太差，更要找自身原因，而不是一味抱怨！自己效率太低、代理商層層收費價格奇高、假貨橫行、誠信太低，這些都是倒閉關門的根本原因。

我們再來反觀馬雲的五個新

沒有新零售，沒有電子商務帶來的四通一達，你今天還在跑郵局。沒有新零售，線上線下各搞各的，天天打架。

沒有新金融，銀行今天還在躺著賺錢，榨到你滴血不剩。中小企業想融資？還不如宣布倒閉來得痛快。理財想高收益，簡直痴心妄想。帶個手機就能出門，甚至走遍全世界？更是天方夜譚！

沒有新製造，格力、海爾、富士康最有體會，沒有機器人拿什麼造空調、造洗衣機。未來若全靠人工，估計開不了一年就嗚呼哀哉。

沒有新技術，可能今天12306還在天天崩潰，有票賣不出，回家成為痴人說夢。可能今天美國佬又在雲計算把整個中國壟斷。

沒有新資源，中國霧霾就不可能解決。沒有新能源數據，談中國製造2025、完成供給側改革，就猶如扯淡。

今天，社會的發展已不再是當年馬雲和王健林的對賭，而是線上線下全面融合進步。同樣70多歲的任正非，人家不但搞人工智慧，還開發華為雲，呼籲世界全鏈接。

時至今日，我們不要再討論馬雲、董明珠、宗慶后、任正非誰更厲害，更不要空談實體去道德綁架，也沒幾個搞實體的在服務老百姓。振興實體經濟，不是讓去抱怨，而是要產業升級，擁抱未來。德國工業4.0已經打到家門口！

互聯網科技改變實體，實體推動互聯網發展，只有他們真正融合、和睦相處，中國才有大未來！

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作者：琪哥（個人微信ID：yao493741294）

原題：大敗局！剛剛，宗慶后露出真面目！