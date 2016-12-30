新浪美股訊 日期:30日凌晨CNBC稱，Heartland Financial首席投資官南希-騰格勒（Nancy Tengler）表示，道瓊斯工業平均指數可能於明年1月突破2萬點，並將在未來四到五年內升至3萬點。

這一樂觀預測一定程度上是基於特朗普就任總統后可能實施「親增長」的經濟政策。

騰格勒接受CNBC《Power Lunch》節目採訪時稱，「增長模式就在我們面前，從盈利角度而言我們在第三季度就已轉危為安。」「我們正在獲得順風（指特朗普），我認為這將在很大程度上幫助美國企業。」

自11月8日特朗普贏得總統大選以來，美股一直強勁上漲。道指近日逼近2萬點心理關口，儘管周三有所下跌。

富國投資研究所的全球市場策略師斯科特-雷恩（Scott Wren）認為，道指可能在本周或明年初觸及這一里程碑，但未來幾個月可能在2萬點上下波動。

雷恩對特朗普政府經濟政策也抱有希望，但他指出，需要一段時間政策效應才能顯現。