「一票難求」解決了嗎？官方回應春運三大熱點

中新網北京12月30日電 春運「一票難求」解決了嗎？普速列車是否減少了？火車票會漲價嗎？國新辦29日就《中國交通運輸發展》白皮書等情況舉行發佈會，交通部官員在發佈會上對上述春運熱點話題進行了回應：今年春運要比往年組織得更好；普速列車的開行沒有減少，反而是增加的；要讓群眾有更多的獲得感，所以不能亂漲價。

春運「一票難求」解決了嗎？

——今年春運要比往年組織得更好

你搶到了回家的火車票了嗎？針對春運「一票難求」的問題，交通運輸部副部長、國家鐵路局局長楊宇棟回應稱，今年的春運肯定要比往年春運組織得更好。今年春運的能力，不論是從鐵路的能力，還是從民航的能力、公路的運輸能力來說，都要比往年大，比往年提供得更充分，在服務上比往年要做得更好。

「從鐵路的情況來看，元月5日將實行新的列車運行圖。新的列車運行圖安排的鐵路客車達到3570對，與去年春運相比，節前增加能力7.5%，節后能力增加7.1%。」楊宇棟說。

此外，楊宇棟還透露，自今年10月1日到明年1月31日，鐵路運輸企業至少要增加90組以上動車組，每天至少再增加20萬人的運力。從這幾組數據來看，今年春運鐵路的組織和準備要比往年有進一步改進。

普速列車是否減少了？

——今年沒有減少反而增加了

《中國交通運輸發展》白皮書顯示，截至2015年底，中國多層次鐵路網路初步形成，鐵路營業總里程達12.1萬公里，居世界第二，高速鐵路里程達1.9萬公里，居世界第一。

隨著高鐵的不斷增加，也有不少民眾反映，普通車次如T字頭、Z字頭的車在不斷減少，出行成本有所增加。

對此，楊宇棟回應稱，在高鐵和普速列車的安排上，一方面大幅度增加動車組的能力，同時為了照顧到廣大普通老百姓，特別是低收入人群的返鄉回家過年，今年普速列車的開行沒有減少，反而是增加的。

火車票以後會漲價嗎？

——價格上下浮動 不能亂漲價

對於以後火車票價格是否會進行調整的問題，楊宇棟表示，鐵路運輸價格方面，國家有關部門對國家鐵路運輸企業給予了充分支持，賦予了鐵路運輸企業對鐵路客運價的部分自主定價權。當然，當中對於普速列車中的硬座，也就是人民群眾出行當中最基本的硬座這部分價格，還是實行中央定價，以保證老百姓的基本出行。

楊宇棟指出，鐵路運輸企業會根據市場情況，根據整個區域經濟發展的情況，在價格方面有針對性地進行調整。首先要考慮的是讓廣大人民群眾享受到改革發展的成果，有更多的獲得感，所以不能亂漲價。

「第二，要根據市場的情況，同時兼顧企業經營的情況，在價格方面進行上下浮動，保持鐵路運輸企業一個市場主體地位，讓它能夠適應市場，讓它能夠更多地取得效益。」楊宇棟說。