新浪美股訊 日期:30日凌晨路透社稱，本田汽車公司周四表示，將在美國召回近65萬輛2011至2016款奧德賽（Odyssey ）小型客貨車，因為第二排座椅在發生碰撞時可能無法鎖定。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，本田將進行兩起獨立的召回行動，其中一起影響到63.4萬輛2011至2016款奧德賽，另一起影響到約7600輛2016款奧德賽。