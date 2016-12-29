嘉義市友忠路（29日）晚上九點多發生民宅火警，因傳出有多人受困火場，嘉義市消防局立即派出大批人車趕往灌救。還好屋內一大二小共三個人都及時平安脫困。



嘉義市消防局指出，發生火警的民宅是位於友忠路九百一十一巷內，當時屋內有一名婦女和二名小孩。由於火勢和濃煙阻擋可能的逃生通道，除了婦人及時逃出，二名小孩則是受困在三樓。



消防人員全力灌救，並冒險進入火場，終於將二名分別是十歲和十一歲的孩童平安救出，與原本心急如焚的母親會合。火勢在二十分鐘後全部撲滅，起火原因正在調查勘驗中。



