習近平致信祝賀《大辭海》出版暨《辭海》第一版面世80周年北京新浪網 (2016-12-29 19:10)
日前，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平致信祝賀《大辭海》出版暨《辭海》第一版面世80周年，並向為這兩項重大文化工程付出大量心血的廣大專家學者及同志們致以誠摯的慰問。
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