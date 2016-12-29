世界第一高橋565米北盤江大橋今天通車北京新浪網 (2016-12-29 19:31)
12月29日，由貴州、雲南兩省合作共建的世界第一高橋——杭瑞高速貴州省畢節至都格(黔滇界)高速公路北盤江大橋建成通車。北盤江大橋是杭瑞高速畢都段的控制性工程，位於雲南省和貴州省交界處，北盤江大橋橋面至江面高差達565米，超越之前世界第一高橋四渡河特大橋的560米，成為目前世界第一高橋，大橋主橋為鋼桁梁斜拉橋，主跨720米。圖為12月28日航拍的北盤江大橋。
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