中新網蘭州12月29日電 (記者 丁思)甘肅省委書記王三運29日在蘭州提出，我們必須從甘肅實際出發，在理論研究中充分體現繼承性、民族性，體現原創性、時代性，體現系統性、專業性，通過打造哲學社會科學研究的隴字品牌、隴原高地、隴上智庫和隴軍隊伍，構建具有中國特色、甘肅風格、隴原氣派的哲學社會科學體系。

當日，甘肅省哲學社會科學工作者座談會在蘭州召開。該省哲學社會科學工作者代表作了發言，分別就人才隊伍建設與之所相關的人才的穩定、吸引、培養方面的問題，學科建設與學科建設相關的成果運用、職稱評定、社會激勵等，智庫建設以及與智庫建設所相關的體制機制、條件創造等相關問題進行探討，並提出意見建議。

王三運說，甘肅省委省政府通過加強頂層設計、加大資金支持、強化人才培育、物質獎勵與精神激勵相結合等務實舉措，著力推動哲學社會科學繁榮發展；廣大哲學社會科學工作者，深入研究回答黨和國家以及該省改革發展中面臨的理論和實踐問題，在學術研究、理論普及、決策諮詢等方面做了大量富有成效的工作，全省哲學社會科學事業取得了長足進步。主要體現在「四個持續」上：一是學科體系持續完善，全省形成了門類相對齊全、布局比較合理的哲學社會科學學科體系，其中敦煌學、民族學、宗教學等一批學科居於國內領先地位。二是平台建設持續推進，馬克思主義理論研究與建設工程、中國特色社會主義理論體系研究中心、馬克思主義學院、報刊網路理論宣傳陣地等理論工作「四大平台」建設不斷加強。三是創新成果持續湧現，各領域社科研究成果大幅增長。四是社科隴軍持續壯大，大力實施領軍人才、「飛天學者」、「四個一批」等人才培養計劃，理論研究隊伍初具規模，研究與創新能力逐步提升。

為推動甘肅哲學社會科學繁榮發展，王三運提出，要立足甘肅實際，打造理論研究的隴字品牌。當前，推動哲學社會科學繁榮發展，最核心、最根本、最首要的任務是推進馬克思主義中國化、時代化、大眾化。

挖掘甘肅資源，打造社科領域的隴原高地。推動全省哲學社會科學繁榮發展，必須立足本土資源，從甘肅深厚的文化積淀中、鮮活的發展實踐里，挖掘新材料、提出新觀點、構建新理論，著力打造理論研究的「四個高地」，即打造中國特色社會主義理論體系研究高地、打造華夏文明研究高地、打造民族宗教文化研究高地、打造「一帶一路」戰略研究高地。

王三運還提出，要著眼甘肅大局，打造服務發展的隴上智庫。繁榮發展哲學社會科學，一個重要任務就是建設甘肅特色新型智庫。要聚焦重大任務研究、要聚焦難點問題研究、要聚焦前瞻對策研究、要聚焦成果轉化應用。另外，培育甘肅人才，打造創新創造的隴軍隊伍。抓好「四個一批」「飛天學者」等人才培養項目，千方百計在薪酬待遇、科研條件、業務提升等方面給予重點支持，要完善哲學社會科學領域職稱評定和人才遴選制度改革，建立規範的獎勵體系，表彰有突出貢獻的哲學社會科學工作者，促進優秀人才不斷成長。(完)