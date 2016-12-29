湖南煙葉工作會議在長沙召開，強調要繼續堅守計劃紅線，紮實推進現代煙草農業建設，確保煙農增收。

湖南省副省長張劍飛要求全省各級各部門要繼續高度重視煙草產業，支持煙草產業的發展。

紅網長沙12月29日訊（時刻新聞記者 馮鈞 通訊員 何愛國 資揚成）2016年，湖南煙葉工作實現了「十三五」良好開局，全年收購烤煙313.14萬擔，實現煙農收入54.78億元，煙農戶均收入7.82萬元，同比提高6.25%。今天，湖南煙葉工作會議在長沙召開，會議對明年煙葉工作進行了安排。會議透露，2017年湖南煙葉工作將繼續堅守計劃紅線，紮實推進現代煙草農業建設，確保煙農增收。副省長張劍飛出席會議並講話。

2016年，全省煙葉工作在省委省政府和國家煙草專賣局的堅強領導下，堅持穩中求進的工作總基調，嚴守煙葉計劃紅線，持續推進現代煙草農業建設，取得了「守住紅線，市場穩定，質量提高，效益增加」的業績，實現了「十三五」良好開局。

會議提出2017年湖南煙葉工作的目標任務：烤煙收購量控制在312.4萬擔以內，收購等級合格率80%以上；安排煙葉生產基礎設施建設行業補貼資金2.5億元左右，申報水源工程3個，確保煙農收入穩中有增。

2017年，湖南將堅守煙葉計劃紅線不動搖，嚴格按需生產，從緊安排生產面積；嚴格合同管理，全程管控生產收購；嚴格執紀問責，層層落實工作責任；堅持市場導向，繼續推進布局調整，堅持控穩並舉，實施調控分類管理。

全省將加大煙葉計劃資源市場化配置改革力度，將有限的計劃資源向市場需求旺盛、種植規模穩定、基礎設施配套、生態環境適宜的煙區轉移，推動省內種植布局調整。穩定基本煙農隊伍，重點發展20-50畝的煙農，嚴控100畝以上大戶，優先滿足生產水平高、誠信意識強的煙農種煙需求，把生產計劃向懂技術、會經營、善管理的適度規模農戶集中，推動煙農隊伍結構優化。

對市場競爭能力較弱、煙葉供過於求的產區，煙草部門將加大從嚴控制力度；對競爭優勢明顯、供需基本平衡的產區，採取適度控制措施；對競爭優勢突出、供不應求、缺口較大的產區，實施控中求穩策略。

推進現代煙草農業是煙葉工作轉型升級的重要抓手。會議提出，推進合作社轉型升級，新增行業示範社3家，省級示範社5家，以示範社創建為抓手，引導、幫助合作社市場化運作、規範化管理、實體化經營。

全省還將大力推動生產機械化，篩選適應不同地域的農業機械，推廣適用高效專用農機，推進農機農藝融合，推動煙葉生產方式由小農生產、分散作業向集約種植、機械作業轉變；並著力推進一體化服務，以合作社為主體，在3個工場、4個環節全面推行工序化生產、工位製作業，積極推進育苗移栽、水肥、采烤、分收一體化，降低勞動強度，提高生產效率。力爭重點環節綜合機械化作業率達到60%以上，畝均用工降至19個以內。

而在加快培育煙農方面，全省將大力開展職業煙農培育，計劃2017年培育煙農0.8萬戶。

會議還特別提出，全省煙葉工作重點抓好四項技術的應用：提高上部葉成熟度和可用性技術、采烤一體化技術、地膜回收資源化利用技術、水肥一體化技術。

張劍飛強調，各級煙草部門要正確認識當前內外經濟形勢，科學分析煙草產業面臨的挑戰和機遇，搶抓機遇主動迎接挑戰，繼續推動煙草產業持續平穩發展。做好2017年全省煙葉工作，要堅定產業發展信心，努力保持良好的精神狀態；要堅持控穩並舉的工作方針，真正做到既控得住，也穩得住；要堅持創新發展，大力推進科技創新、生產方式創新和服務方式創新；要堅持煙農利益優先，通過各方面政策促進煙農增收，最大限度維護煙農利益；要堅持基礎先行，紮實推進我省煙區基礎設施建設，更好地發揮煙基項目效益。

張劍飛要求，面對新的形勢和新的任務，全省各級各部門要繼續高度重視煙草產業，支持煙草產業的發展，進一步加強組織領導，凝聚工作合力，為湖南「兩煙」發展營造良好的環境，努力推進全省煙草產業持續平穩發展。

湖南省煙草專賣局局長樊劍峰指出，當前湖南煙葉產業面臨的內外環境正在發生深刻變化，要繼續堅持「控制總量、優化結構、降本增效、完善體系」的指導方針，著力在去庫存、促增收、助脫貧、抓規範四個方面下功夫。要充分認清形勢，調整產業發展預期；著力提質增效，提高產業發展效益；嚴格規範管理，防控產業發展風險，加快煙葉生產轉型升級，實現煙葉持續平穩健康發展。