小戲骨版《紅孩兒》將在春節期間上檔。

小戲骨版《花木蘭》將作為開年大戲在元旦之後開播。

紅網長沙12月29日訊（時刻新聞記者 朱青）繼早前《白蛇傳》《白毛女》等作品在網路大火之後，湖南廣播電視台潘禮平團隊打造的「小戲骨」系列即將在新年推新，開年大戲《花木蘭》以及過年大戲《紅孩兒》即將陸續上檔。12月29日，「小戲骨」總導演潘禮平接受採訪時透露，兩部新作的製作、拍攝都更加精細。

《花木蘭》首嘗戰爭戲

作為經典的傳統故事，《花木蘭》搬上影視的版本有很多。此次用小演員們再次演繹難度係數不言而喻。潘禮平表示，小演員們將上演「小戲骨」系列第一次戰爭大戲，為了保障演員們的安全，導演組做了不少功夫，難度係數遠超正常電視劇創作。

以花木蘭巾幗不讓鬚眉的精神作為主線，盤李天透露，小戲骨版的《花木蘭》將更注重對於戰爭的審視以及人性的角度，戲中將表現出匈奴父子的情深，在殘暴戰爭里虎毒不食子。也會表現出放下刀劍、木蘭花開的情懷。

不同常規影視版本的《花木蘭》，此次戲中還將引入音樂劇的元素。許多經典音樂都會湧入其中，會上演中西合璧的本土歌舞戰爭大片。此外，早前風靡網路的小戲骨版《白蛇傳》中「小青」「許仙的姐姐」「法海」「蜈蚣精」等角色的扮演者將參與到《花木蘭》當中。

《紅孩兒》是真人版動畫片

除開開年即將推出的《花木蘭》，小戲骨全新策劃的《紅孩兒》也將在農曆春節期間推出。早前金鷹節期間的推薦會上，小演員身穿戲服就集體亮相，孫悟空渾身的金毛、紅孩兒渾身火紅的龍舌、牛魔王的一對牛角都顯出不同的萌態。

潘禮平介紹，在《紅孩兒》中的景精美絕倫，其中特別選擇了一幕在湘西紅石林，營造出「海底世界」的既視感相當壯觀。此外，劇組還赴雲南元謀取景，效果不同以往的作品。

為了能夠拍出《西遊記》小說里的描述，此次劇組在燈光、煙火、特效製作上花了不少功夫，營造出仙境、魔境、童話境的三重空間，其中對於孫悟空、牛魔王等故事里的經典人物也會另闢蹊徑的進行演繹，保留孩子們應有的可愛面。潘禮平笑言：「這是一部made in china的『野生真人版動畫片』。」