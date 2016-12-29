雙方合影留念。

紅網長沙12月29日訊（通訊員 章瑾 何雄）12月25日上午，中國慈孝商業聯盟執行主席鄧一中在湖南總部接見了漣源大學生聯合會創業實踐部部長、湖南信息學院暖鋒公益社創始人、湖南學侶網路科技有限公司創始人劉力賓，湖南拓虎網路科技有限公司區域總監、漣源學聯長沙分會執行會長姚克儉，以及李彥兵等一行，雙方就「慈孝」「品牌」「創業」等問題，進行了深入的探討和交流。

鄧一中是漣源大學生聯合會長沙分會創業導師。他向客人詳細地介紹了中國慈孝商業聯盟的發展願景，並闡釋了「中國Q歌王」的品牌文化及其「慈孝」理念。鄧一中表示，中國慈孝商業聯盟以「創慈孝商業聯盟，建慈孝事業導航，幫慈孝精英創業，助慈孝企業騰飛」為宗旨，致力於帶領廣大在校大學生及社會創業者積極投身於「大眾創業萬眾創新，人人參與慈孝事業」的潮流中來，引領社會各行業精英把傳統慈孝文化和現代商業文明有機結合起來，實現中華慈孝事業的新飛躍。

鄧一中還以自己多年的從業經驗，給大學生創業給予建議。雙方就如何實現中國慈孝商業聯盟與大學生創業項目有機結合達成戰略合作意向。