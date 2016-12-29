湖南省防範傳銷進校園宣傳活動暨「畫說傳銷守護幸福」科普書籍發放儀式在中南林業科技大學舉行。

紅網長沙12月29日訊（時刻新聞記者 湯紅輝 通訊員 唐金惠）晚上七點的中南林業科技大學，夜幕早已降臨。一個拄著雙拐的男子趕來，慢慢走進大學生活動中心。他是湖南省工商局副巡視員、省打擊傳銷工作聯席會議辦公室主任陳躍文。

今晚，湖南省防範傳銷進校園宣傳活動暨「畫說傳銷守護幸福」科普書籍發放儀式在這裏舉行，陳躍文表示，自己拄著雙拐也要來參加活動，表明了湖南打擊傳銷活動的堅強決心。

「大學生社會經驗不足，防範不法行為侵害的能力比較弱」，陳躍文近來腿腳受傷，在活動中，他丟開雙拐，盡量讓身體保持平衡，慢慢走上舞台。

他特別指出，當前大學生就業形勢比較嚴峻，一些傳銷組織利用大學生涉世不深和急於求職就業的心理，打著介紹工作、兼職招聘、加盟經營、微商代理等幡子，不擇手段地利誘、欺騙高校學生。

傳銷有哪些形式？目前，傳銷組織常打著直銷、1040工程、微商、電商、多層分銷、消費投資、連鎖加盟、虛擬貨幣等旗號，以高額回報為誘餌，鼓吹金錢至上和金錢萬能，以一對一、多對一方式不間斷地對人洗腦。

陳躍文說，由於很多群眾特別是廣大學生對於傳銷的危害性、傳銷的騙人伎倆、傳銷的甜言蜜語、傳銷不斷變換「馬甲」認識不清，再加上傳銷組織違法交易行為也越來越隱蔽，很容易讓人掉入傳銷陷阱。

在他看來，普及宣傳打擊傳銷相關法律法規，提高社會公眾對傳銷活動的識別、防範能力，增強對傳銷的免疫能力，自覺遠離和抵制傳銷，讓打擊傳銷工作深入學校、深入社區、深入農村，深入千家萬戶，具有重要意義。

活動中，「畫說傳銷守護幸福」科普宣傳冊免費發放給大學生。該書已經印製了近10萬份，將發放到全省，讓更多的民眾了解傳銷的危害，認清傳銷的本質，從而達到防範傳銷的目的。