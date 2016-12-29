校園版音樂劇《媽媽再愛我一次》在湖南藝術職業學院成功首演。

紅網長沙12月29日訊（通訊員 蔡瑞雪 時刻新聞記者 湯紅輝）29日晚，長沙市民林偉軍久久不能平靜——在校園版音樂劇《媽媽再愛我一次》的旋律之中，他彷彿回到兒時的那間教室。在那裡，他和小夥伴們一起唱《世上只有媽媽好》，一邊唱歌，一邊流淚……

作為音樂劇首演的觀眾，林偉軍的經歷和觀感，代表了與他同時代的多數人。由湖南藝術職業學院音樂劇專業創排的校園版音樂劇《媽媽再愛我一次》，主題旋律源經典歌曲《世上只有媽媽好》，其間表達的母子深情，再次通過音樂劇的舞台，感動長沙。

思考當下「育人」問題

此次演出活動由湖南省文化廳主辦，湖南省藝術職業學院承辦，是該院戲劇系2017屆畢業生藝術實踐成果彙報展演的收官之作。

該劇劇情在原作基礎上有了進一步的改進，講述了在一個單親家庭環境中長大的孩子小強的成長波折：小強在母親含辛茹苦的照料下長大，卻因在上大學期間母親無力資助其出國留學，衝動之下竟將母親刺傷……當小強悔悟之時，母親卻已不省人事。該劇結尾，小強通過自己的堅持和努力，用對母親的深愛喚醒了自己的母親。

該劇創作的初衷源於湖南藝術職業學院對當下「育人」面臨的諸多問題的思考。現實題材出發，以中國傳統「孝」文化為觸發點，以藝術教育為基礎，選擇了一個個性極其強烈而又缺失母愛的大學剛畢業不久的孩子作為載體，塑造了一個懵懂衝動、錯判前程、不懂承擔責任、只知一味索取的叛逆少年形象。

主題旋律再次感動觀眾

校園版《媽媽再愛我一次》所有演員均來自湖南藝術職業學院2012級五年制音樂劇大專班和2014級三年制音樂劇高職班。由音樂劇專業學科帶頭人朱珠擔任導演，音樂劇教研室主任江慧出任執行導演。

中國著名導演李盾在電影基礎上排演了音樂劇《媽媽再愛我一次》，此次校園版《媽媽再愛我一次》就是在李盾作品的基礎上進行的。音樂編排傳統而不乏創新，其主題旋律在經典歌曲《世上只有媽媽好》的基礎上進行了大胆的創編，視聽效果更具衝擊力；而全劇的音樂風格則在借鑒電影版和原版音樂劇特點的同時，融合了大量當代元素。

「相比電影、歌曲等，音樂劇的表演是年輕人最容易接受的舞台表演形式。」當晚演出結束后，林偉軍不無感慨，在他看來，時隔30年，他再次在藝術表現中感受到母愛的偉大。

導演朱珠介紹，湖南藝術職業學院於2008年開設音樂劇表演專業，目前是國內唯一開設音樂劇專業的藝術高職院校。