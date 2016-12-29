29日下午，長沙冬奧廣場在賀龍體育中心東廣場二層正式啟動運營。

來自天心區幼幼小學的孩子們成為首批體驗者。

紅網長沙12月29日訊 （時刻新聞記者 陳宗昊）「滑真冰比滑旱冰好玩。」29日下午，長沙冬奧廣場在賀龍體育中心東廣場二層正式啟動運營，來自天心區幼幼小學的小熙和同學們成為首批體驗者，「一開始感覺比滑旱冰費勁，摔了幾次后就掌握訣竅了。」

作為湖南省首個室外可拆裝可移動真冰場試點項目，長沙冬奧廣場由體壇傳媒集團股份有限公司和長沙體育產業經營有限公司共同運營，項目旨在提前為北京冬奧會宣傳造勢，並落實國家體育總局在長沙的推廣試點計劃，逐步讓冬奧知識在全社會得到普及、讓冬奧冰雪項目深入人心，逐漸讓人民群眾尤其是廣大青少年參與到冬奧冰雪運動中，讓南方的群眾也能在室外體會滑真冰運動的樂趣。

長沙冬奧廣場分為兩部分，冰場部分為室外露天真冰場，採用荷蘭先進的摺疊鋁管導熱技術，具有搭建快、能耗低、耐高溫的特點，可使用滑冰面積達1800平米，可以容納600人同時滑冰，同時也可以開展冰壺、冰球等冬季奧運會冰上項目的體驗活動，長沙冬奧廣場還配備具有專利權的滑冰助手Bobby，使得不具有冰上運動基礎的普通市民也可以穿上冰鞋體驗冰上運動的樂趣。此外，廣場還配備冬奧知識普及牆，向市民普及冬季奧運會相關知識。

啟動儀式上，來自中國花樣滑冰隊冰舞運動員進行了冰舞表演，並現場指導小學生滑冰技巧。湖南省體育局副局長楊再輝表示，以前受地理氣候條件限制，湖南的體育愛好者鮮有接觸冬季運動項目的機會，但這並不妨礙大家對於冬季項目的熱情，國家發展普及冬季運動規劃出台後，湖南省將加大冬季運動普及發展力度，讓老百姓有更多機會體驗到冬季運動的魅力。

長沙市體育局局長李平介紹，下一步將開展長沙市萬名中小學生上冰體驗計劃，力爭把學生的體育課拿到冬奧廣場來上，既響應國家「3億人上冰雪」的號召，又遵循了校外活動列入學校教育教學計劃的政策。啟動儀式上，長沙市天心區教育局獲贈冬奧廣場體驗券。

冬奧廣場將擇時段免費向市民開放，市民可以撥打熱線0731-85556878或通過公眾號平台預約免費體驗名額。