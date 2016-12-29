記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日在桃園市議員劉仁照、林政賢、吳宗憲、市府副秘書長邱俊銘、地政局長陳錫禎陪同下，於市府川堂，出席「桃園市地政便民服務措施及創新資訊服務發表會」，鄭市長表示，為讓市民感受地政服務的「5心級」服務，市府推出「用心」為民、「貼心」設想、讓民眾「安心」、「關心」市民權益及「創新」資訊服務的「5心級」服務項目，讓市民感受便利生活，也體驗市府的嶄新便民服務及創新措施。

鄭市長表示，市府推出「5心級」地政服務措施，包括：

第一、「用心」為民，為市民提供跨區地政服務，市民可至桃園任一地政事務所辦理登記案件，地政事務所同仁也考量市民遠途奔波的辛勞，優先審核文件，同時並提供跨縣市代收代寄案件資料。

第二、「貼心」為市民設想，不僅結合「桃園市市民卡」提供多元繳納規費管道，也提供線上申辦業務系統、地政電傳及電子謄本申領服務，方便市民上網申請。

鄭市長表示，市府推出「用心」為民、「貼心」設想、讓民眾「安心」、「關心」市民權益及「創新」資訊服務的「5心級」服務項目。

第三、讓民眾「安心」，提供住宅及不動產資訊桃寶網及不動產交易e點通等交易價格及數量資料，讓市民買賣不動產的價格更透明，讓市民安心查詢及交易。

第四、「關心」市民權益，由地政事務所主動提醒市民，辦理未辦繼承登記通知及地籍清理相關服務，也提供全功能櫃台，方便市民快速獲得服務。

鄭市長表示，市府推出「用心」為民、「貼心」設想、讓民眾「安心」、「關心」市民權益及「創新」資訊服務的「5心級」服務項目。

第五、「創新」資訊服務方面，透過建置金融機構印鑑卡管理系統，與金融機構連線，能以系統自動比對及人工雙重確認，保障市民相關權益；此外，地政事務所也建置Beacon室內定位應用系統，結合地政e管家APP後，將可提供免抽號牌辦理領件服務。

鄭市長指出，資訊工具的應用目的，便是降低市民申辦程序難度，也將複雜程序簡單化，地政局提出「5心級」地政服務措施，整合過去地政業務，並提出創新措施，相信能讓市民感受市府為民服務的用心。未來如運作順遂，也可用於智慧政府項目評比，展現桃園推動智慧城市的努力。