記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日下午前往中壢區青年事務局，出席「桃園市政府公務人力發展中心」揭牌啟用儀式，鄭市長表示，桃園升格後原鄉鎮市代表會走入歷史，也產生多餘廳舍空間，為提升廳舍使用效率，市府推動廳舍活化及轉型；原中壢市代表會部分空間已成青年事務局廳舍，今日揭牌的「桃園市政府公務人力發展中心」，則是利用原議事堂空間轉型成演藝廳，擁有舉辦演講、電影欣賞、小劇場、集會場所的多元功能，約可容納150人，座席也採彈性設計，除核心區為固定座椅，兩旁也有可自由使用的木地板區，演藝廳空間採挑高設計，適合辦理表演活動及教育訓練，讓原中壢市代會空間更活化。

鄭文燦表示，公務人力發展中心也在2樓設置包括個案教室、PBL教室（問題討論教室）等3間特色教室，可提供各機關辦理活動，或規劃為公務人員的訓練專責場地，提供公務同仁優質學習環境；此外，場地也開放鄰近的中壢區金華里、新街里及興南里使用，適合辦理里集會及公益活動，發揮廳舍多元使用功能。

鄭市長表示，「桃園市政府公務人力發展中心」，利用原議事堂空間轉型成演藝廳，適合辦理表演活動及教育訓練。

鄭文燦說，此地鄰近機場捷運A21環北站，按照交通部規劃期程，履勘作業即將完成，屆時將宣布總結報告，使機場捷運可望於農曆年前後通車，待通車後，從中壢到高鐵桃園站、桃園國際機場，或連結至新北及台北將相當便利，也代表桃園邁入捷運時代。

鄭文燦也說，「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」改採地下化可行性研究報告已送行政院審議，中壢車站配合鐵路地下化將有中壢新站；捷運路網藍圖中，中壢車站也與捷運藍線及捷運綠線接軌，可連結至捷運綠線G01站，捷運藍線則可連結至機場捷運A21環北站，讓中壢車站成為交通樞紐，並發展車站商圈。

鄭市長表示，「桃園市政府公務人力發展中心」，利用原議事堂空間轉型成演藝廳，適合辦理表演活動及教育訓練。

包括市議員黃傅淑香、王浩宇、劉仁照、市府秘書處長顏子傑、人事處長郭修發、青年局長陳家濬、觀旅局長楊勝評、中壢區長林香美均一同出席。