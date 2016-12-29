香港富商遭綁勒贖案 主嫌今押解返台遭聲押禁見NOWnews今日新聞 (2016-12-29 22:40)
去年9月，香港富商黃煜坤在新北市遭綁架，10月底檢警救出肉票並逮獲綁匪，警方深入追查發現，曾為台北市松山區角頭的甘俊松為整起擄人勒贖案的幕後主使者，甘嫌上月中旬在菲律賓落網，今(29)日押解返台，晚間移送台北地檢署複訊，訊後聲押禁見。
香港東方明珠集團主席黃煜坤去年9月在新北市新店區遭人擄走並勒索7千萬港幣（約合新台幣3億元），檢警經過一個多月偵辦，最後在雲林縣口湖鄉的空屋進行攻堅，順利救出黃煜坤並逮捕嫌犯蔡文力等人。警方深入追查，發現曾為北市松山區角頭的甘俊松疑似教唆、指使蔡嫌等人犯案，甘嫌於案發前就先飛往菲律賓，在幕後操控整起擄人勒贖案，在警方救出人質後又輾轉逃往加拿大、馬來西亞等地躲藏。
為逮捕甘嫌歸案，台北地檢署函請外交部領事局註銷甘嫌中華民國護照，並同時發佈通緝；刑事局也與菲律賓當局密切交換情資以掌握甘嫌動態，終於在上月21日甘嫌準備出境菲律賓時將其攔獲，於今日押解回台。
初步了解，甘嫌接受警方偵訊時辯稱自己「只是去菲律賓賣雞排的」，並稱自己不知道有這起綁架案，晚間甘嫌移送台北地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。
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