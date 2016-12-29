扯！離譜父親臉書發文 送養2歲女還要家境有錢NOWnews今日新聞 (2016-12-29 22:43)
台中市一名吳姓男子日前竟在臉書發文，表示妻子外遇因此想將2歲女兒送養，還指定要家境有錢的人，並要網友幫他分享，不少網友看到他這篇貼文後感到氣憤，痛批他「把小孩當寵物嗎」、「雜碎」、「有病真的要看醫生」。
吳男在臉書上PO出2歲女兒的照片，並表示：「老婆中途外遇請問有人能扶養他嗎？家境要有點錢栽培他意者私訊或留賴，還有今天來的一個基金會錢他全拿走了」。
有網友見狀大罵「把小孩當寵物嗎？演戲劇看太多？」、「太不負責任」、「雜碎」、「有病真的要看醫生」。而據《蘋果日報》報導，女嬰的母親則說自己沒有外遇，女兒也沒有要送養。
台中市社會局得知後，馬上與吳男取得聯繫，他向社工透露因即將入獄，且與妻子感情生變才想將孩子送養。社會局表示，去年這名女嬰曾因誤食鎮定劑送醫，之後社工都會定期關心訪視，目前孩子受到妥善照顧，社會局會持續關注，並要求吳男撤下相關貼文。
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