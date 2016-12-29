中新網江陰12月29日電 (王穆 朱曉穎)長江引航中心29日公佈，該中心今年為近6萬艘次中外籍船「引路」，引領船舶艘次與去年同比增長7.4%；引航總里程達769萬公里，同比增長8%。

當天，長江引航中心在江蘇江陰舉行年度新聞發佈會。長江引航中心主任程學仨介紹說，目前全國45家引航機構中，長江引航中心規模最大，共有11個引航站。江中引航工作最顯著特點就是點多、線長、面廣，服務範圍長約2800公里。被稱為「水上國門第一人的」引航員，在長江引航中心有549位，為全國機構中最多，佔全國的五分之一強。

據長江引航中心副主任、新聞發言人許崇標介紹，今年，長江引航業務外貿增幅較大：全年引領國際航線44300艘次，與去年同比增長8.8%；引領國內航線14892艘次，同比增長3.3%；內外貿船舶凈噸持續兩位數增長。

引航員感受到，由他們引路進江的船越來越「大」，船舶大型化趨勢明顯。從數據上看，今年，長江引航中心引領船長250米以上的受限船舶量同比增23.2%，吃水10.8米以上的船舶量同比增87.2%。有6個港口最大引領船舶吃水有新提升、4個港口最大引領船舶長度有新突破。

許崇標坦陳，長江引航工作的壓力與日俱增。今年，引航中心引領危化品船25500艘次，占引領總艘次的43.1%。惡劣天氣頻發，該中心應對的霧霾、颱風、寒潮惡劣天氣天數佔到全年的近三分之一。此外，隨著12.5米深水航道向上延伸，港航企業對船舶大型化需求越來越高，給引航安全生產也帶來巨大壓力。

許崇標表示，未來，長江引航中心將充分利用航道資源，發揮技術優勢，克服困難，將超大型船舶和困難作業船舶引進長江。(完)