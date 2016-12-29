北市羅斯福路大樓火警 1死2傷中央社 (2016-12-29 23:10)
台北市消防局29日晚間9時20分獲報，羅斯福路3段269巷一棟七樓建築的5樓起火。結果共造成1死2傷，現場疏散31人，目前火勢已撲滅。（翻攝畫面）中央社記者朱則瑋傳真 105年12月29日
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