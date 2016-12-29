法國左派初選 觀察左派邊緣化風向球中央社 (2016-12-29 23:10)
距離法國總統大選只剩4個月，社會黨將於明年一月舉辦初選，是觀察選民參與程度及左派是否可能團結的機會。圖為社會黨巴黎辦公室的初選宣傳布幕。中央社記者曾依璇巴黎攝 105年12月29日
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