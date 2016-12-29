惡貫滿盈大盜病逝 南非警方鬆口氣中央社 (2016-12-29 22:55)
（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡29日專電）南非惡貫滿盈的慣犯馬西日前病逝，對於這名犯罪累累且越獄數次的大盜走完一生，南非警方終於可以鬆口氣。
原籍非洲國家莫三比克（Mozambican）的馬西（Ananias Mathe）於1996年進入南非，隨後於1999年開始四處犯案，身負64項指控，包括19次入室搶劫並槍擊3名主人、隨機性侵7名婦女、人身攻擊搶走24支手機、毒死13隻看家犬等等，總共獲判54年徒刑。
馬西被捕後，2005年從待審囚犯的監獄逃脫過，但又被抓回來。
2006年他被關入以堅固聞名的普勒托利亞監獄。某日，他用果凍佈滿全身自牢房窗戶滑出去，越獄成功。有6名監獄看守員因為他的越獄而遭撤職查辦。
1個月後，警方將他逮捕歸案，關進監管更為嚴謹的另1座監獄。在這裡，他曾經2次試圖逃脫。
第1次是2013年，他在牆上鑿出一個洞試圖逃跑，沒成功；第2次是今年，他打破牢房窗戶鋸開鋼鐵欄杆，仍沒成功。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）報導指出，當時曾有名官員說，馬西似乎受過高級培訓，可以利用手邊任何東西作為武器，包括雙手。
1個多月前，馬西開始胃痛，經過監獄醫院診治沒有進展，轉入監獄外大型醫院接受2次手術治療，依然無效，終究敵不過病魔，於27日過世。
報導引述矯正署發言人姆度里（Thulani Mdluli）表示，有關單位正在等待醫院完整驗屍報告，同時已經通知馬西莫三比克的家人他的死訊。1051229
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