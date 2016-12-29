潘慶林隱匿黨政軍身分 被拒入台中央社 (2016-12-29 22:49)
(中央社記者邱俊欽桃園機場29日電）中國政協委員潘慶林昨天搭機來台，因為隱匿黨政軍身分，遭拒絕入境，直到今天下午才搭機返回北京，他數度抱怨無法入境。
潘慶林28日傍晚搭乘中國國際航空公司班機，從北京抵達桃園機場，但在通關時，疑似隱匿黨政軍身分，遭移民署拒絕入境，被留置在移民署辦公室內。
潘慶林直到今天下午才搭機返回北京，但在搭機前抱怨台灣都給合法文件，為何被拒絕入境？他還稱總統蔡英文為「蔡妹妹」。
由於潘慶林身分特殊，並隱匿身分，移民署國境事務大隊依照旅客入境身分的考量，拒絕當事人入境，潘慶林因而停留在桃機內，等待今天返回北京的班機。1051229
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