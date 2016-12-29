蘇榮受審涉嫌受賄1.1億 8000萬財產來源不明北京新浪網 (2016-12-29 19:37)
29日，山東省濟南市中級人民法院一審公開開庭審理了中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會原副主席蘇榮受賄、濫用職權、巨額財產來源不明一案。
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