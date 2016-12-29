該教師臉書截圖

【環球網綜合報導】據美國《華盛頓時報》12月28日報導稱，美國賓州馬爾文(Malvern)郊區一名高中教師巴內特(Trent Bennett)日前在「臉書」發文辱罵美國總統奧巴馬，稱其「是一蜘蛛猴」，稱美國第一夫人米歇爾為「美國第一黑猩猩」，引起美國全國有色人種協進會(NAACP)等組織不滿，呼籲校方將巴內特開除。

有美國網友留言問他為什麼要這樣罵人，巴內特稱，「很高興看見這隻討厭的『猩猩』和她的『蜘蛛猴』丈夫將會永久離開了」。

報導稱，這番言論引起許多人的不滿，NAACP呼籲學校將他開除，一些學生和家長也表示要抵制這所高中的運動會，直到巴內特被解僱為止。校方表示，會對此事作詳細調查，並做出行動。