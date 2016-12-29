？？？？2016年海外華裔青少年「中國尋根之旅」冬令營四川營閉營儀式現場。 鍾欣 攝

中新網樂山12月29日電(段正陽)29日，2016年海外華裔青少年「中國尋根之旅」冬令營四川營在四川樂山舉行閉營儀式，來自美國、澳大利亞、紐西蘭、印度尼西亞等國的162名華裔青少年歡聚一堂，舉行簡樸而熱烈的聯歡晚會，歡慶冬令營成功舉辦。

歡快的舞蹈、悠揚的歌聲，精彩的古琴表演、剪紙表演，冬令營營員用13天的學習成果展示將閉營儀式變成了歌的海洋、舞的世界。

「我發現孩子們在13天的學習中，除了聆聽老師們的講解，還在認真的思考並提出問題，這個變化是有目共睹的。」全美中文協會領隊老師吳應明告訴記者，營員們對於中華文化從不了解到感知再到喜愛，在這個過程中華裔青少年們對於祖籍國文化了解的加深，對於他們未來的發展具有非常重要的意義。

據了解，本次冬令營營員們學習了書畫、剪紙、陶藝、民族舞蹈等中華傳統文化技藝，參觀了熊貓基地、都江堰水利工程、樂山大佛、峨眉山等，與當地學生進行了深度互動交流，華裔青少年們感受了博大精深的中華文化、四川悠久的人文歷史和秀美的自然景觀，同時，了解了中國同齡學生的學習生活狀況，增強了華裔青少年與祖籍國的感情。

四川省僑辦副主任沈超表示，中華民族在漫長歷史發展中形成的獨具特色的文化傳統是海內外中華兒女共同的寶貴財富，中華民族的文化傳承更是重中之重。作為炎黃子孫，對中華文化的了解也決定著未來的人生髮展。「這次冬令營活動為大家開啟了一扇了解中華文化的大門，也將成為大家學習中華文化知識的一個新起點。希望大家在海外努力做一名中華文化的傳播者與傳承者。」

「不論孩子們距離中國多麼遙遠，大家始終是炎黃子孫，是龍的傳人，我們的『根』始終在中國。」澳大利亞同心中文學校校長陳蕾告訴記者，她一定會將所見所感分享給家人朋友，並且帶領更多的華裔青少年來中國尋根。(完)