實拍：美貌小三街頭遭原配暴打 網友大呼顏值高北京新浪網 (2016-12-29 22:37)
近日，據網友報料，在浙江麗水街頭，一名疑似小三的女子被原配當街抓到，隨後原配對其辱罵暴打，並聲稱有證據，經圍觀群眾相勸，雙方才平息下來。
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