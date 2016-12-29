現代快報訊（通訊員 戴久勝 房蓓 記者 王瑞）針對市民元旦期間駕車經高速公路出行，南京交警高速五大隊提醒廣大車友切莫將城區駕車交通陋習帶上高速，一些城市道路常見的違法陋習，一旦出現在高速公路上極易引發大事故。同時，根據轄區高速公路交通事故的分析，高速交警列舉了高速上常見的6種交通違法行為，並對這些交通違法行為的危險程度進行了分級。

違法行為一、錯過匝道，想停就停，想倒就倒

危險指數★★★★★

經常在高速路上會遇到如此「危險」的情況：一輛車衝過了出口匝道，駕駛人一腳剎車停在高速路上，硬著頭皮倒車、逆行回到匝道，有的甚至在高速路上掉頭，讓後面疾駛而來的司機嚇出一身冷汗。有的司機快到匝道口了突然發現要下橋了，一腳急剎、一把方向、橫跨三條車道，讓後車司機紛紛急剎車，驚出一身冷汗。

交警提醒：在高速路上錯過出口后的正確的補救方法是選擇在下一個出口駛出高速公路，然後再掉頭往回走，不要強行超車駛出，並且在高速路上是絕不允許隨意停車的，切忌臨近出口急變道、急剎車，甚至停車、倒車。

違法行為二、發生事故未按規定設置警示標誌，人員未能轉移安全地帶

危險指數★★★★★

高速不是市區，車速非常快，事故現場，如果事故車輛及人員未及時撤離安全地帶，後方車輛一個不注意，就會造成二次事故，引發更為嚴重的生命財產損失。

【案例】今年1月一天凌晨1時許，一輛安徽號牌轎車在滬蓉高速行駛時，不小心撞上了中心隔離護欄，交警接警后迅速趕到現場，設置了警戒區，此時並無人員受傷。1時20分許，一輛南京號牌的轎車行駛至此時，駕駛員為避讓警戒區連續變道，結果與同向行駛的魯H半掛貨車發生碰擦，導致半掛貨車側翻滑入警戒區，滑行時還撞到了兩輛正常行駛的轎車和清障車，並撞壞了高速公路中間的隔離護欄，滑上綠島並將站在綠島上看熱鬧的多人撞傷。這場「二次事故」共導致7人受傷、其中1人死亡的慘劇。

交警提示：在高速公路、城市快速路和大中城市中心城區道路上發生「人未傷，車能動」的輕微交通事故，當事人應當即行撤離事故現場，將車輛移至右側路肩上或者應急車道內等安全地帶。如果發生事故導致車輛無法移動，應當開啟危險報警閃光燈，並在來車方向設置警告標誌等措施擴大示警距離，車上人員要迅速轉移到右側路肩上或者應急車道內，並且迅速報警，千萬不能自行拖車或者在高速公路隨意攔截車輛求救。

違法行為三、疲勞駕駛

危險指數★★★★★

疲勞駕駛的危害堪比酒駕。目前高速公路上疲勞駕駛發生在轎車上的不多,但是大車司機尤其是大貨車司機比較容易疲勞駕駛。一旦疲勞駕駛,駕駛人精神困頓,反應遲鈍,非常容易引發交通事故。

【案例】9月中旬一天上午10點，交警高速五大隊接到報警，一輛轎車正常行駛時突然衝出高速，停在了高速公路邊的護坡上。

交警趕到現場看到，事發地位於繞越高速公路東善橋匝道處，一輛黑色吉利轎車停在距離高速公路5米之外的護坡上，車旁站著一名年輕男子，一副驚魂未定的樣子。

好端端怎麼會衝出高速？男子說，他在一家IT公司工作，加了一夜班，上午剛忙完，急著趕回家休息，誰知在高速公路上行駛時，只覺得眼皮越來越沉，頭腦也變得昏沉，不小心睡著了。直到車身一陣抖動，他才驚醒過來，趕緊踩剎車，這才停在了護坡上。幸好這一段高速公路路邊沒有護欄，否則以120公里/時的速度撞上去，後果不堪設想。

交警提醒：疲勞駕駛的危害堪比酒駕，目前在高速公路上，大客車和大貨車司機為多拉快跑常會不顧疲憊硬撐著開車，一旦疲勞駕駛，駕駛人精神困頓、反應遲鈍，非常容易引發交通事故。 司機應盡量避免在午後或深夜等易疲勞時段駕車，長途駕車時，每隔4小時要停車至少休息20分鐘。此外，可在車內常備一些口香糖或風油精等。

違法行為四、安全車距未保持

危險指數★★★★

高速公路上車速都很快,最低限速每小時60公里,最高限速往往是每小時120公里，兩輛車前後行駛不保持安全的距離,一旦前車發生意外情況剎車了,後車根本剎不住,非常容易造成追尾事故。

【案例】今年2月23日凌晨0時40分許，張某駕駛浙A重型廂式貨車，沿南京繞城高速公路由南向北行駛至59KM+200M處時，先後撞上前方一輛客車一輛轎車，導致車內13名駕乘人員受傷，其中3人經搶救無效身亡，這3人均為未成年人。

高速交警調查發現，被撞的客車和轎車司機是親戚。當時，他們為了等另一輛車，兩車均以50公里/時的速度行駛。而張某駕駛貨車速度較快，再加上夜深天黑，沒發現前方兩輛車速度不快，更沒保持安全車距，等發現時再剎車已來不及，終釀成慘劇。因此，張某要承擔事故主要責任。

交警提醒：在高速公路上，車速在100公里/小時以上時，應與前車保持100米以上的距離，車速低於100公里/小時，安全距離可以適當縮短，但最少不應低於50米，理想的安全車距是200米，車主可以通過高速公路邊的車距確認牌確認。不過，這個確認牌並不是時時都有，在沒有車距確認牌的情況下，可以通過「兩秒守則」確認安全車距。根據路況複雜程度，駕駛者對前方路況從感知到做出反應的時間從0.5秒到4秒不等，一般是2.5秒，因此，至少要與前車保持2秒的時間差，霧雨雪等惡劣天氣，一定要提高注意力，增加行車安全距離。

違法行為五、分心駕駛

危險指數★★★★

分心駕駛不僅是開車打手機，還有比如交談，趕時間，聽音樂，思考問題，開情緒車，駕車時吃東西、抽煙、東張西望等等。我們開車時不經意間的一個視線轉移或短暫的思緒紛飛，很可能就是一次事故的原因。特別是在高速公路上車速都很快,最低限速已經達到每小時60公里車速。根據實驗計算，當司機以時速60公里行駛時，1秒鐘就要跑16.7米，從低頭到抬頭需要2秒，車輛盲駛距離超過30米。這個距離在駕駛中是很可怕的。是將自己處於一個極度危險的駕車環境當中。

【案例】 2016年8月30日中午，寧宣高速往溧水、高淳方向35公里處，一名司機因開車口渴，雙手脫離方向盤擰瓶蓋，導致車輛方向側偏，將一名誤上高速公路應急車道行走的老人撞死。 「這是一起典型因分心駕駛引發的交通事故。」高速五大隊相關負責人說，「高速公路行車速度快，一點點疏忽都可能釀成嚴重後果。」

交警提醒：根據《道路交通安全法實施條例》規定，駕駛機動車不得有撥打接聽手持電話、觀看電視等妨礙安全駕駛的行為。對違反上述規定的駕駛人處20元以上200元以下罰款，並記2分。

違法行為六、變道不打方向燈

危險指數★★★★

「前方小車忽然變線，硬生生讓後車重剎」的情形每天都在高速路上演。很多駕駛員在市區道路駕駛車輛時，很喜歡隨意變道，左右穿插。因為市區內車速較慢，這些不文明駕駛行為造成的後果也相對較輕。但是駕駛員將這些行為帶到了高速，那麼造成的後果又不一樣了。

交警提醒：車友最正確的做法是，提高警惕，時刻留意前車、旁車以及後車的動向，發現有變線徵兆，提前做好應對準備：假如是前側車輛變線，將腳放在剎車踏板上，隨時做好剎車準備;旁車突然加速變線最為危險，應第一時間減速;從後方來的高速變線車輛通常維持現有速度和車道行駛即可。

（編輯 王鵬）