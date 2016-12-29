重慶市首屆微企商標品牌大賽落幕 獲獎微企獲1萬元獎金北京新浪網 (2016-12-29 22:42)
？？？ 今（29）日，重慶市首屆微型企業商標品牌大賽落幕，20個商標分獲十大「微品牌之星」、十大「新銳品牌獎」稱號，每名獎金1萬元。記者 祝可 攝
華龍網12月29日21時40分訊（記者 祝可）今（29）日，重慶市首屆微型企業商標品牌大賽落幕，20個商標分獲十大「微品牌之星」、十大「新銳品牌獎」稱號，每名獎金1萬元。
據活動主辦方介紹，在小微企業發展過程中，品牌的塑造無疑是企業成長中的重要一環，為了更好的幫扶小微企業樹立品牌意識、擴大本土小微企業品牌影響力，特舉辦我市首屆「西標杯」微型企業商標品牌大賽。希望以此為契機，鼓勵、支持小微企業自主創新，引導企業培育品牌、提升品牌，進一步促進我市微型企業的品牌戰略深入推廣實施。
市工商局介紹，2016年上半年，全市共新增註冊商標20155件，全市有效註冊商標累計達到224637件，較2015年底增長13.7%，有效註冊商標總量位居西部第二位。新增馳名商標2件，全市馳名商標總量達到130件，繼續位居西部第二位。新增地理標誌7件，全市地理標誌總量達到202件，位居全國第四位，西部第一位。全市有著名商標1294件。同時，重慶長安、嘉陵、雷士照明、力帆、太極、宗申、隆鑫7件商標成功入選2015年度《中國500強最具價值品牌榜單》。
本次大賽共收到報名商標262個，覆蓋包括工業設計、節能環保、文化創意、互聯網、旅遊休閑、種養殖和農產品加工等眾多領域。
記者了解到，本次大賽在市工商局指導下，採用網路投票與現場路演專家評審相結合的方式，公平、公正、公開評選出了已註冊商標的十大「微品牌之星」和新設計商標的十大「新銳品牌獎」。
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