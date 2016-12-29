（中央社馬尼拉29日路透電）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天表示，若中國大陸在南海著手開採石油和天然氣，他將堅持國際仲裁結果，否定大陸對南海多數水域的主權聲索。



有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）今天播出的這項杜特蒂受訪談話，與他先前的宣告不同。他原本說，他將「擱置」這項裁定，不會強迫大陸接受。



杜特蒂也批評美國，指其在大陸於南海爭議水域著手建造人工島礁時，無所作為。



今年6月上任的杜特蒂已採取措施，修睦對大陸關係；此一關係在菲國前總統艾奎諾3世（Benigno Aquino III）任內，因長期懸而未決的領土爭端以致滋生敵意。



由於大陸2012年自菲國手中奪取1座爭議性島礁，接著不顧外界反對，建造7座人工島礁，艾奎諾3世政府在美國支持下，將此爭端送請國際仲裁。



大陸拒絕承認國際仲裁法庭，稱其對南海不具有裁判權。（譯者：中央社廖禹揚）1051229