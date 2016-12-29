北市羅斯福路大樓火災 1死2傷中央社 (2016-12-29 22:25)
（中央社記者朱則瑋台北29日電）台北市消防局今晚9時20分獲報，羅斯福路3段269巷一棟七樓建築的5樓起火。結果共造成1死2傷，現場疏散31人，目前火勢已撲滅。
北市消防局表示，由於火勢甚大，一路延燒，因此趕緊疏散居民，並救出44歲男子、70歲婦人，2人意識清醒，送往台大醫院治療，火勢在20分多鐘左右撲滅，消防人員進入屋內搜索時，找到一名男性，明顯死亡。
至於起火原因是自殺或電線走火等意外，仍待進一步釐清。1051229
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