葡萄王涉嫌竄改效期 多名員工北檢複訊中央社 (2016-12-29 22:25)
（中央社記者王揚宇台北29日電）台北地檢署偵辦葡萄王涉嫌竄改效期事件，今天指揮調查局，約談10名葡萄王員工作證，釐清相關案情，直到晚間10時許，至少有6人移送北檢接受複訊。
據媒體報導，葡萄王集團驚爆涉嫌將過期產品回收改標，改瓶裝後再上架的醜聞，疑被改標的產品包括靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等共6項產品，總數近20萬顆。
台北地檢署日前已收到相關資料並分案調查，釐清並查證，全案朝偽造文書、食品安全衛生管理法等方向偵辦。1051229
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