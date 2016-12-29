中新網北京12月29日電(記者 王牧青) 今天，北京體育大學北京北體科技中心與北京國安足球俱樂部戰略合作發佈會在北京舉行。時值北京國安建隊24周年生日，俱樂部的增資擴股也已基本敲定。本次合作預示著北京國安步入新的發展周期前，完成了球隊科研體系的升級。

2016年6月以來，北京體育大學北京北體科技中心與北京國安足球俱樂部在足球領域初步建立了合作關係，北京北體科技中心充分發揮北京體育大學的權威專家團隊資源優勢，計劃為北京國安足球俱樂部提供科技保障服務，併為國安一線隊伍的2017年冬訓提供了科學測試服務。未來，雙方計劃共同推動足球領域及相關產業的發展。

北京國安足球俱樂部總經理沈力表示，希望通過北京體育大學的專家資源和成熟的科研成果，未來為國安的各個梯隊提供技術服務，從營養、心理、康復、體能及運動生物力學方面為每位球員建立長期性的運動檔案，建立更加完善的訓練體系和科技保障體系。

北京體育大學副校長耿寶權介紹，此次與北京國安簽訂戰略合作協議，是高校資源服務於社會的重要工作之一。「希望雙方未來的合作實現資源共享、互惠互利，在足球培訓、足球賽事、青少年足球推廣、群眾性足球活動等方面深度合作，共同為中國足球事業的發展做出貢獻。」

北京國安足球俱樂部體育總監邵佳一對記者說：「國安每年的賽季之前都會進行體測，未來北體大的高水準會幫助我們做得更加正規和系統。」

關於合同到期的隊長徐雲龍的未來，邵佳一表示，雙方一直在進行溝通。而關於增資擴股與中赫集團的合作，俱樂部還沒有下發正式的通知。「這件事不會影響我們的工作，相信新股東的加入會幫助我們向更好的方向發展。」(完)