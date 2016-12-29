？？？？圖為最高人民法院黨組書記、院長周強（左）與陝西省省委書記婁勤儉（右）共同為中國最高法第六巡迴法庭揭牌。 張一辰 攝

中新網西安12月29日電 (記者 張一辰)中國最高人民法院第六巡迴法庭29日下午在陝西省西安市掛牌，其巡迴區為陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆五個省區。

中國最高法第六巡迴法庭庭長張述元介紹，根據中共十八屆四中全會「設立巡迴法庭，審理跨行政區域重大行政和民商事案件」的要求和《最高人民法院關於巡迴法庭審理案件若干問題的規定》，第六巡迴法庭主要負責審理巡迴區內應當由最高人民法院審理的一審、二審、申請再審的民商事案件、行政訴訟案件，刑事申訴案件，以及涉港澳台民商事案件和司法協助案件等。

據了解，中國最高法第六巡迴法庭在主審法官配備方面，包括庭長、副庭長在內共12名主審法官。同時，每位主審法官配備1名法官助理、1名書記員，組成審判團隊。

最高人民法院黨組書記、院長周強表示，最高人民法院第三、第四、第五、第六巡迴法庭正式開始辦公，具有重要意義，標誌著最高人民法院巡迴法庭建設掀開嶄新一頁，人民法院司法體制改革進入新的階段。

中國最高法第六巡迴法庭在行政管理上，設立綜合辦公室和訴訟服務中心兩個內設機構，前者負責綜合行政、司法調研、後勤事務、政工監察等工作，後者負責立案登記、巡迴區內來信來訪事項。

隨著最高法院第六巡迴法庭揭牌，張述元表示，下一步將主要抓好包括堅持從嚴治黨、從嚴治庭，全面加強巡迴法庭黨的建設和隊伍建設；堅持公正司法、司法為民，做好開庭審案前的各項準備工作；堅持司法改革，充分發揮巡迴法庭改革試驗田和排頭兵作用；堅持司法公開、信息化驅動，加強與巡迴區社會各界的溝通交流等方面的工作。

據介紹，第六巡迴法庭將借鑒第一、第二巡迴法庭在審判權運行、審判管理、隊伍建設、司法保障等方面的有益經驗，繼續實行審判團隊扁平化管理，深入推進主審法官負責制。庭長、副庭長將直接參加合議庭審理案件，除自己承辦案件擔任審判長外，不再審核、簽發其他主審法官承辦案件的裁判文書，全面落實「讓審理者裁判、由裁判者負責」的規定。

周強最後指出，第六巡迴法庭所在的西北地區，包括陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆五個省區，地域遼闊，民族眾多，要針對巡迴區特點，切實把握案件規律，依法開展審判工作。要發揚改革創新精神，積極推進司法體制改革，為人民法院推進司法改革提供更多可複製、可推廣的經驗。(完)