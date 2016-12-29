苗栗市一名49歲的劉姓男子今(29)晨竊取一輛小貨車還大膽逆向停車，巡邏員警察覺有異上前盤查，劉男竟躲進民宅，還向屋主謊稱遭毆打，但屋主不信，和劉男發生扭打，最後與警方合力逮捕劉男。

警方表示，今日清晨執行巡邏勤務時，見到一輛小貨車逆向停放，大燈也沒熄，正準備上前盤查時，就聽見附近民宅警鈴大響，前往查看發現2名男子扭打成一團。

屋主廖姓男子則表示，自己在睡夢中聽見玻璃碎掉的聲音，起床查看發現有一名陌生男子在自家2樓，劉男稱自己遭人追打才倉皇躲進住家，但他不相信，2人因此發生肢體衝突，一路從2樓扭打到1樓，後來警方抵達才合力將他逮捕。

據警方調查，失竊的小貨車車內還放有電鑽頭、平口鉗、螺絲起子等物品，疑似為劉男竊盜所用工具。劉男偵訊時也坦承是先偷小貨車作為代步工具，再鎖定民宅行竊，警方訊後依竊盜、侵入住宅等罪嫌將他送辦。