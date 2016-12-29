【大成報記者杜忠聰/臺南報導】七股鹽山”巨鷹降臨”耍萌迎接2017！不斷挑戰台灣最大裝置藝術的七股鹽山，今年打造兩層樓高的貓頭鷹巨型公仔盤踞在鹽山上，雙眼裝上太陽能發電的LED燈顯得炯炯有神，被暱稱為第一隻在白天睜眼的貓頭鷹，29日正式亮相！繼招財貓、愛神後，七股鹽山今年邀請雕塑藝術家-王松冠老師創作高7公尺、寬7公尺的貓頭鷹裝置藝術，此作品有著大大的眼睛、溫暖的配色和圓潤的身材外，眼睛裝設有太陽能板發電的LED動態燈飾，無論在白天還是傍晚都顯得眼神明亮、精神百倍，不但萌樣十足又展現以綠能守護地球的精神，令現場遊客直呼好療癒！臺鹽指出，七股鹽山腹地廣大，擁有充足日曬，是臺鹽規劃綠能發展的重要區域，透過代表大自然的貓頭鷹裝置結合太陽能發電，成為向民眾傳達臺鹽落實環保社會責任的吉祥物。除了巨型貓頭鷹裝置之外，本活動聯合舉辦「幸福的OWL(奧)秘」收藏展，展出臺鹽公司尤雯雯董事遊歷巴西、秘魯、俄羅斯、英國、日本、東南亞和台灣各地景點的收藏的貓頭鷹代表紀念品，收藏超過兩百件。還邀請小林村素人藝術家劉正義創作漂流木和貓頭鷹雕塑藝術品，讓遊客一次看完世界各地對貓頭鷹的詮釋和設計。臺鹽更向行政院農業委員會借展「許貓頭鷹一個家」生態影片，詳細介紹貓頭鷹的習性、生長過程、棲息環境和食物鏈等知識，結合臺灣及世界貓頭鷹介紹及攝影區，串聯展場內的祈福卡和陶笛彩繪DIY互動區域，豐富的展場內容和活動使七股鹽山成為跨年假期好看、好玩又有深度的最佳景點！七股鹽山開幕記者會上邀請到台南「札哈木部落大學」學員表演「布農族報戰功」；布農族認為貓頭鷹可為狩獵帶來好運，獵人在狩獵豐收後將戰績和驃悍的精神表現出來，現場氣勢恢弘，也為鹽山的遊客帶來祝福和喜訊。除布農族外，邵族認為貓頭鷹為吉祥的靈鳥、卑南族是報喜，在各國國家更有著不同的詮釋，例如在希臘代表智慧、日本代表招福，貓頭鷹所代表的形象可謂是世界語言。臺鹽表示，貓頭鷹是代表吉祥和幸福的動物，人們喜歡運用牠來裝飾生活、富足心靈。此次選擇貓頭鷹為活動主角，不但要讓民眾熟悉貓頭鷹的生態知識，更要體會牠象徵智慧、堅毅、守護的意涵，為新的一年啟動好運、帶來好精神！七股鹽山貓頭鷹裝置藝術暨收藏展即日起開展，園區內展售有貓頭鷹陶笛DIY等相關商品，也即將進貨七股限定貓頭鷹手工皂，並不定期舉辦系列活動，預計在跨年連假、農曆新年吸引參觀人潮，相關旅遊資訊請瀏覽七股鹽山官網http://cigu.tybio.com.tw/、Facebook粉絲團https://www.facebook.com/cigusaltmontain，或洽客服專線：06-7800511#49。