進學國小跳蚤市場12月30日上午8點40分開始大成報 (2016-12-29 20:48)
不僅孩子捐贈物資做愛心，學校環教社群的老師，將「松蘿鳳梨」(亦稱空氣鳳梨)的母株移植成許多分支，再加上鐵環妝點，不僅將植物美化綠化更加俏麗亮眼，更詮釋了植物生生不息的生命力，達到永續傳承的教育意義。
當天邀請到棒球界名人葉國輝老師現場揮毫，書寫春聯，客製化服務吸引學生前來觀賞，將現場的氣氛炒熱起來，深受學子喜愛，也帶來了濃濃的過年氣氛。進學國小周生民校長表示學生不僅度過歡愉的一天，也透過活動的進行傳達孩子愛物惜物、永續傳承的教育理念。
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