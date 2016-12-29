【大成報記者杜忠聰/臺南報導】年終家家戶戶大掃除，整理家裡沒有用到的物品，進學國小在12月30日舉辦跳蚤市場，每個班級擺攤義賣，除了讓孩子了解愛物惜物的道理，透過物品再包裝，提升二手物品的再生價值，達到永續利用的傳承意涵。不僅孩子捐贈物資做愛心，學校環教社群的老師，將「松蘿鳳梨」(亦稱空氣鳳梨)的母株移植成許多分支，再加上鐵環妝點，不僅將植物美化綠化更加俏麗亮眼，更詮釋了植物生生不息的生命力，達到永續傳承的教育意義。當天邀請到棒球界名人葉國輝老師現場揮毫，書寫春聯，客製化服務吸引學生前來觀賞，將現場的氣氛炒熱起來，深受學子喜愛，也帶來了濃濃的過年氣氛。進學國小周生民校長表示學生不僅度過歡愉的一天，也透過活動的進行傳達孩子愛物惜物、永續傳承的教育理念。