「人工電子耳耗材補助」加碼大成報 (2016-12-29 21:03)
他深入了解聽障家庭面臨的現實困境，特別爭取台南市政府於12月份通過此方案。針對台南市身心障礙者人工電子耳耗材補助第五點修正條文，調高補助金額每人最高補助低收入戶新台幣10,000元、中低收入戶新台幣8,000元、非低收入戶補助新台幣6,000元，補助人工電子耳耗材（含長線、短線、線圈、麥克風、磁鐵等）106年1月1日實施生效。依據市政府補助方案：凡設籍台南市需接受人工電子耳手術滿三年始得申請各項耗材項目需同批1次提出申請，12歲以上每滿二年可申請補助一次，12歲以下兒童一年申請補助一次。
李文正議員對於各項能夠幫助身心障礙者的議題均用心積極參與，特別是對於社會福利人工電子耳的耗材的補助爭取，更是恪盡全力爭取，希望能使這項科技設備幫助到弱勢的聽障家庭，同時減輕家長的經濟負擔協助聽障兒成長，也因為獲得聽力而使其發展趨向正常孩子，長大後能獨立生活自立社會。
聲暉會榮譽理事長莫素娟表示，為達早期治療效果的重度聽損兒童，經診斷後以裝置人工電子耳的方式，是目前改善聽力困境的選擇，人工電子耳費用高昂動輒80萬元，耗材費用也造成聽障者及家屬龐大負擔，聽障兒父母大多舉債讓聽障兒童接受人工電子耳植入術，承受貸款壓力，除了裝置費用外，後續的長達數年聽語復健過程及耗材仍需持續花費維護，才能使這項科技設備發揮預期功能。許多聽障兒開刀植入電子耳，高昂之花費，對聽障家庭負擔相當沉重。鑑於社會變遷迅速近年來物價上漲、薪資漲幅停滯，人工電子耳之補助金額等有修正之必要。持續努力目標：建請中央衛福部研商「身心障礙者輔助器具補助標準」修正及配套措施，建議健保制度納入「人工電子耳」為新增給付項目。
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