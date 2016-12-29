【大成報記者杜忠聰/臺南報導】台南市政府民政局29日舉行「台南市105年度特優里長、績優民政人員及資深里鄰長表揚大會」，由市長賴清德頒發獎牌，表彰基層人員為民服務的辛勞與努力。賴市長首先介紹124位受獎人，包括68位特優里長、53位績優民政人員、2位服務滿20及30年資深里長，以及1位服務年資超過60年的資深鄰長。賴市長首先代表市民感謝在座里長，他表示里長伯屬於廣義的市府團隊成員，人民選出市長和里長都是為了服務市民，里長和市長榮辱與共，站在同一條船上，一起合作、為市民解決問題。時值歲末年終，賴市長也對在場里長發表幾項施政感言，首先他感謝各位里長在今年0206大地震之後，發揮人飢已飢、人溺已溺的精神主動幫忙。他也重申市府處理震災後續問題的四大原則，包括發揮同理心、專案列管、善款公開透明、多元照顧等。有關各界矚目的維冠大樓後續進度，賴市長表示尊重住戶遷移與重建的意願，個別予以協助。由於接受社會各界相當多關懷，市府對受災戶也發出優於921地震的生活補助。賴市長也感謝里長投入很多心力，使得今年登革熱疫情比去年大幅降低，他也麻煩各位里長下載由成大研發的「掌蚊人」行動APP，可確實掌握病媒蚊動態。另外他也向里長說明，日後將有新型的智慧捕蚊燈，可將病媒蚊資料傳送至學術單位研究。賴市長說，請里長要運用進步科技與經驗來防制登革熱與茲卡病毒，讓都市越來越安全。賴市長也提到近來中央致力推動的長照2.0政策，他說目前由兩位副市長與社會局長一同到各區舉辦說明會，請里長踴躍參加。賴市長說台南從縣市合併前就相當重視養老問題，今年社會局推動長照1.0還得到全國特優的佳績。賴市長表示推動長照要發揮耐心和創造特色兩項要點，他也期勉未來2.0能有同樣好的表現。賴市長現場公開表揚七股區城內里蘇龍標里長，恭喜他獲頒內政部30年服務獎章。另外東區崇善里黃榮裕里長則服務超過20年，獲得本市表揚。而年紀最長的曾說老先生，今年高齡94歲，擔任東山區東原里20鄰鄰長已超過60年。市長說曾鄰長為里民服務已逾一甲子，一生都奉獻給東原里，為民服務的精神實在令人感佩。民政局表示，另有服務滿30-50年以上的資深鄰長共221名，也將由市府頒發獎狀，表達對他們的敬意。