【大成報記者杜忠聰/臺南報導】由奇美食品股份有限公司以「奇美食品」為主題的「奇美食品幸福工廠」29日正式開幕，台南市長賴清德應邀出席並與奇美集團創辦人許文龍、奇美集團董事長廖錦祥、奇美實業董事長許春華、奇美醫院副院長劉巡宇等貴賓共同揭開象徵幸福的大燒包彩球，市長更親自穿上圍裙，化身大廚，與伊甸學員一起挑戰試作鳳梨酥，場面十分熱鬧。賴市長致詞時首先恭喜奇美食品幸福工廠通過經濟部的評鑑，成為台南市第24家觀光工廠，相信該工廠的成立，將帶動仁德區週邊觀光商機，也提供民眾更多元化的旅遊選擇。市府對於觀光工廠的協助不遺餘力，從開發潛力廠商到認證，已有初步結果，賴市長致詞表示，截至今年12月為止，南市通過經濟部觀光工廠評鑑數為24家，名列全國第一，每年前來觀光工廠參觀的人數更達20萬人次，且逐年增加中。市長亦藉今日機會，感謝奇美集團對台南的疼惜與幫忙，不僅設置奇美醫院、奇美博物館，今日更增添觀光工廠，市長指出，根據交通部觀光局統計，台南一年的觀光人數已突破2千萬人次，而其中有相當多的人潮是因奇美博物館慕名而來，相信在奇美食品幸福工廠開幕後，會再吸引更多外縣市遊客前來。奇美食品股份有限公司董事長宋光夫也表示，奇美食品希望透過「奇美食品幸福工廠」的開幕來回饋社會，向民眾傳達食品安全的重要性。「奇美食品幸福工廠」位於台南機場正對面，館室內以「包小子」公仔為主打，提供參觀民眾旅遊、休憩、DIY教學及購物等功能。其中「燒包品牌形象館」內除有豐富的文物展示外，還有多媒體互動裝置，讓民眾從遊戲中了解食材選用的重要性，十分受歡迎。值得一提的是，奇美食品特別把產線獨有的Air Shower(空氣浴塵室)搬至觀光工廠，讓參觀者實際感受產線氛圍。