異國美食年菜預購登場 南紡購物中心搶億元商機大成報 (2016-12-29 21:46)
為搶攻年菜億元商機，即日起，南紡購物中心館內數十家異國風味美食餐廳，聯手推出年菜預購優惠活動，知名錦霞樓餐廳推出傳統中式料理「6888外帶套餐組」，套餐菜色有烏子大拼盤、干貝扒蟳肉、紅蟳蒸米糕、樹子石斑魚、鮑魚玉米雞與招牌熱甜湯，每日限量20組，售完為止。
知名泰式餐廳晶湯匙推出「5福臨門套組」，菜色包括月亮蝦餅、涼拌海鮮、黃金咖哩雞、辣炒什錦海鮮、蝦醬四季豆、松阪豬拼泰式烤雞與海鮮鳳梨炒飯，招牌月亮蝦餅豐富的餡料與厚度恰到好處，其酥脆的獨特口感，讓人吮指回味；銀湯匙餐廳主打「富貴綜合海陸火鍋」，湯品部分提供青醬咖哩、泰式酸辣與檸檬香茅三選一，肉品則有新鮮牛肉與豬肉二選一，並隨鍋附上酸辣青醬與泰式花生醬，讓你在寒冷的除夕夜能享受鍋物帶來的溫暖，凡即日起至明年1月9日止，預購晶、銀湯匙年菜可享9折優惠。
除葷食外，明年1月5日起，館內漢來蔬食推出「金雞外帶年菜」，主廚嚴選各地優質食材，除了講究口味外，也重視養身，讓你擺脫油膩的大魚大肉，訂購包括吉祥四喜涼菜拼盤、松茸真品佛跳牆及蓮香荷葉蒸米糕等整組6道年菜，即送「木桶有機豆花」招待券一張(限下次來店使用)。
另，春酒尾牙部分，即日起，精緻韓式涓豆腐餐廳推出優惠套餐組，菜色有韓式小菜、前菜2選1、巨無霸鐵鑄拌飯、醬燒青蔥牛五花、韓式辣炒中卷、韓風辣味魚丸燒、豪華海鮮部隊鍋、綜合海鮮煎餅、魚卵起司烘蛋捲、嫩豆腐煲2選1與黑糖香柚豆花十份，香辣的口味絕對挑起老饕味蕾，原價5,680元，特價4,999元。
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