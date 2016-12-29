【大成報記者杜忠聰/臺南報導】為落實「公益向善」的施政理念，29日上午在永華市政中心舉辦「Panasonic餐餐溫暖分享愛-聚愛送暖電子鍋捐贈活動」，賴清德市長親自出席主持捐贈儀式，並與雲嘉南及高屏等6縣市代表、社福團體接受台灣松下電器所捐贈的843台電子鍋，希望在台灣松下電器拋磚引玉的善舉下，能讓更多企業投身社會公益。本次活動由林淵傳總經理代表台灣松下電器捐贈843台電子鍋予各縣市社會局(處)及弱勢團體；受贈單位由台南市社會局劉淑惠局長、高雄市社會局謝琍琍副局長、雲林縣社會處陳怡君副處長、嘉義縣社會局楊健人局長、嘉義市社會處溫秋蘭副處長、屏東縣社會局許慧麗副局長等6縣市代表及社團法人台灣普力關懷協會理事長張慧芳、台灣受恩社區關懷協會理事長劉庭軒代表接受，並由賴市長轉贈感謝狀予台灣松下電器，場面溫馨熱鬧。市長用「揪甘心」三個字來傳達對Panasonic臺灣松下的感謝之意，並再度肯定臺灣松下長期本著企業回饋社會的精神，繼捐助弱勢機構互動式白板、空氣清淨機之後，今年再次捐贈650臺電子鍋給南部6縣市，熱心公益的善舉不落人後。市長表示，台灣目前面臨高齡化社會的挑戰，企業的社會回饋與政府推動長照2.0的精神不謀而合，愛心公益活動不僅能幫助弱勢族群改善生活困境，也能協助市府落實「公益向善」施政理念，讓更多的獨居老人、低收民眾、身心障礙者得到關懷與協助。松下電器林淵傳總經理表示，臺灣松下自創業以來一直秉持著「企業是社會公器」的經營理念，善盡產業的本分，這3年來的捐贈活動是松及學習企業責任的階段，未來將在社會責任的領域內更加成長茁壯，希望今日的活動能帶動更多企業投入社會回饋的行列，為提升弱勢族群的日常生活物資盡一份心意。劉淑惠局長表示，市府將會優先把電子鍋分送給有需求的弱勢家庭及團體，或是轄內提供共餐的社區照顧關懷據點及長照柑仔店(長照2.0Ｃ級據點)等單位，以及最近入住新居的地震受災戶，讓這份「處處有愛．餐餐溫暖」的心意分送到台南的各個角落。