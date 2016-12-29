【大成報記者羅蔚舟／桃園報導】全力打造桃園發展為智慧城市，桃園市府地政局積極推出各項創新的地政便民服務措施及資訊系統服務，並於12/29舉辦「地政便民服務措施及創新資訊服務發表會」，桃園市長鄭文燦指出，桃園市是六都中最年輕的城市，目前人口已超過210萬，在全台少子化現象中，桃園人口逆勢成長，不動產需求勢必隨人口成長，逐年增加；地政相關業務的服務量也日益增加，有鑑於此，桃園市府積極推動讓市民有感的5心級服務措施，提升行政效率，讓在桃園生活的市民感到更加便利。桃園市府地政局舉辦的「地政便民服務措施及創新資訊服務發表會」，會中邀請桃園市地政士公會、第一地政士公會、大桃園地政士公會、不動產估價師公會各代表、市議員代表、市府各局處代表及各縣市政府地政機關代表共同參觀市府地政局近2年來地政相關便民措施及創新資訊服務之推動情形及相關成果。鄭市長指出，目前桃園處於建設黃金期，地政行政業務辦理的速度及便利性更顯得重要，服務品質的提升將有助於加速桃園建設及發展，自鄭市長上任以來，用心為民眾提供跨區域之地政服務，像是本市可至任一地政事務所辦理登記案件、遠途來地政事務所的民眾可先審核文件、及跨縣市代收代寄案件資料；貼心為民眾設想，像是提供多元繳納規費的管道、提供線上申辦業務系統及地政電傳及電子謄本申領服務，免除民眾花費交通往返的時間金錢；市府也十分重視民眾在不動產交易時的相關權益，提供了住宅及不動產資訊桃寶網及不動產交易ｅ點通等交易價格及數量之資料，讓民眾買賣房子時更加安心。鄭市長表示，除此之外，市府也關心民眾的權益及辦理案件時所受到的服務品質，辦理未辦繼承登記通知及地籍清理相關服務、提供全功能櫃檯讓民眾更快能夠得到櫃檯服務、建置金融機構印鑑卡管理系統，透過系統自動比對加上人工雙重確認，保障民眾相關權益；地政局也積極在流程及資訊系統服務上創新，像是簡化建物第一次登記、推出地政ｅ管家APP，提供民眾客製化的資訊服務及訊息主動通知及試辦地政事務所免候號辦理領件服務等，以提供民眾最好的地政5心級服務。鄭市長強調目前正在積極推動智慧城市，在地政便民服務措施及資訊系統服務上也積極推出創新，市府也將持續加速推動各項地方建設，共同打造桃園成為優質樂活的「智慧城市」。（圖／桃園市府地政局積極推出各項創新的地政便民服務措施及資訊系統服務，並於12/29舉辦「地政便民服務措施及創新資訊服務發表會」，桃園市長鄭文燦指出，市府推動讓市民有感的5心級服務措施，讓在桃園生活的市民感到更加便利。）