【大成報記者杜忠聰/臺南報導】臺南市殯葬管理所轄管南區、新營福園及柳營祿園等三座公立火化場，南區設有10座火化爐具，新營及柳營各分別設有5座，合計本市共有20座火化爐具。為因應社會型態的轉變及滿足國人對殯葬服務品質提升之需求，柳營祿園火化場於104~105年度分兩年編列4500萬經費預算進行爐具更新整修工程，預訂106年7月完工，爐具整修後將可大幅提升火化效率及服務品質;殯管所同時著手規劃設置專屬裝罐區，其中南區及柳營祿園火化場作業動線重新規劃設計美化，進行空間大改造，並擬訂撿骨裝罐標準作業流程〈SOP〉，原撿骨裝罐及棺柩進爐等作業皆集中於火化大廳，狹窄凌亂，經規劃調整後將以獨立、簡約專屬裝罐區提供服務家屬，並設計精致鈦鋁合金雙層撿骨盒，質輕且美觀大方，分為上下兩層分別裝盛先人上、下半身骨骸，使家屬撿骨時感受「尊重亡者、體恤生者」貼心服務。



本次整修規劃緣起於民政局長陳宗彥多次親至火化場視察，除肯定火化場工作同仁火化作業辛勞外，也指示殯管所規劃改善火化大廳棺柩與撿骨裝罐動線，經妥善規劃調整且完成設置，設備新穎、莊嚴肅穆，謹訂於105年12月31日〈六〉上午10時假南區火化場由陳局長主持裝罐區啟用典禮。



民政局陳局長表示，隨著民眾對遺體火化接受度之提升〈火化率95%〉及喪葬觀念大幅改變，為提供民眾更優質殯葬服務，並推動「節葬」與「簡葬」的新殯葬文化，帶給民眾更寧靜、舒適、溫馨的心靈感受及對往生者的敬慎尊重，特別考量撿骨裝罐作業及棺柩進出爐動線集中於火化大廳，兩者作業動線互相影響干擾，藉由有效運用空間配置裝罐區，改善現有狀況，將南區火化場原閒置之服務櫃台空間改造成美侖美奐的裝罐區，更改置1號撿骨室為第二裝罐室；另柳營祿園火化場更是整修原有儲藏室空間裝潢改設置成專屬裝罐區，新裝罐區牆面皆以轄管納骨塔及大內植存專區圖片為背景，其蘊含生命後續意義，也充分提昇裝罐空間的舒適及寬敞性，並配合精心設計精緻撿骨盒，區分上下兩層妥善分裝不同身軀骨骸，使裝罐過程能賦予治喪家屬更莊重的治喪感受。殯管所未來更將因應各界殷盼需求，持續蛻變嶄新的面貌，提供優質殯葬設施及推廣新殯葬文化內涵。