全臺第一輛開頂的雙層巴士，今年首度在高雄運行，耗資千萬打造，貼心地特別設置輪椅專區，讓身心障礙者也能舒適搭乘，暢遊大高雄；同時提供民眾另一個絕佳瀏覽港都風光的交通工具新選擇，開頂區的位置在行車時可以享受陣陣涼風吹拂，座椅寬敞，沿途360度全視角觀賞風景，令人心曠神怡。







交通部觀光局近年積極推動「好玩卡」的電子化旅遊服務，亦即將旅遊的食、宿、遊、購、行等優惠服務通通放入一張小小的卡片上，達到智慧旅遊、雲端科技、城市行銷以及資源整合的目的。高雄捷運公司特地為雙層巴士開發專屬的旅遊套票：陸海空好玩卡，讓民眾可以自由地搭乘雙層巴士遊玩高雄，同時還可以享有多樣優惠。套票包含陸：雙層巴士、海：愛河太陽能船、空：夢時代摩天輪，使用時只要出示票劵，就可以輕鬆搭乘，讓人體驗自助旅行的樂趣。陸海空好玩卡的行程建議是接近傍晚時最佳，用好玩卡即可搭乘高雄捷運、輕軌電車，輕鬆抵達夢時代購物中心。建議先在購物中心逛逛街，使用好玩卡到合作優惠店家消費享折扣，再到頂樓搭乘摩天輪，眺望港都。結束後再到一樓雙層巴士服務處，出示卡片兌換＂雙層巴士乘車券＂，就可以體驗火紅的雙層巴士帶來的驚喜囉！當然還可搭乘愛河的太陽能船遊河，到國賓站兌換搭乘，可以選擇搭乘雙層巴士在國賓站下車，或是回到夢時代轉搭公車前往皆可。夜晚搭乘愛之船是情侶必備的約會行程，欣賞愛河風光，燈光交疊閃爍，別具浪漫風情！搭完船後，如果不急著離開，還可以到國賓站租公共腳踏車，悠閒環繞愛河，可以直接騎到捷運站還車，當代步的交通工具也不是不錯的選擇！(卡片請至高雄市公共腳踏車先登記才可租借)雙層巴士採取東西向、南北向2條路線，行經駁二特區、哈瑪星、高雄展覽館、城市光廊、歷史博物館、捷運美麗島站、夢時代購物中心等高市景點。陸海空好玩卡套票，搭乘愛之船遊河訪港又可以乘坐摩天輪鳥瞰景色，現在就出發，一起陸海空暢遊大高雄！有關高屏澎好玩卡詳細訊息，可上高屏澎好玩卡官網或高捷市集網站。專屬網站(網址http://gojet.krtco.com.tw)，客服電話07-793-8888。