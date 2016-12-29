陸海空玩高雄 雙層巴士正火紅太陽網 (2016-12-29 16:50)
全臺第一輛開頂的雙層巴士，今年首度在高雄運行，耗資千萬打造，貼心地特別設置輪椅專區，讓身心障礙者也能舒適搭乘，暢遊大高雄；同時提供民眾另一個絕佳瀏覽港都風光的交通工具新選擇，開頂區的位置在行車時可以享受陣陣涼風吹拂，座椅寬敞，沿途360度全視角觀賞風景，令人心曠神怡。
套票包含陸：雙層巴士、海：愛河太陽能船、空：夢時代摩天輪，使用時只要出示票劵，就可以輕鬆搭乘，讓人體驗自助旅行的樂趣。陸海空好玩卡的行程建議是接近傍晚時最佳，用好玩卡即可搭乘高雄捷運、輕軌電車，輕鬆抵達夢時代購物中心。
雙層巴士採取東西向、南北向2條路線，行經駁二特區、哈瑪星、高雄展覽館、城市光廊、歷史博物館、捷運美麗島站、夢時代購物中心等高市景點。陸海空好玩卡套票，搭乘愛之船遊河訪港又可以乘坐摩天輪鳥瞰景色，現在就出發，一起陸海空暢遊大高雄！
有關高屏澎好玩卡詳細訊息，可上高屏澎好玩卡官網或高捷市集網站。
專屬網站(網址http://gojet.krtco.com.tw)，客服電話07-793-8888。
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