（中央社耶路撒冷2016年12月29日綜合外電報導）美國總統當選人川普即將就職，以色列右翼人士今天將美國國務卿凱瑞（John Kerry）關於以巴衝突的演說，斥為無關緊要的臨別贈言。



1名部長重申，盟友川普一旦走馬上任，巴勒斯坦問題將會被「排除在議程外」，被外界視為以色列最右翼政府的其他成員，也不斷嘲弄凱瑞。



隸屬強硬派「猶太家園黨」（Jewish Home）的教育部長班奈特（Naftali Bennett）告訴以色列新聞網站Ynet：「巴勒斯坦問題將被排除在議程之外。」



他重申以色列應該兼併約旦河西岸大多數地區，此舉將破壞以「兩國方案」（Two-state solution）解決以巴衝突的希望。長久以來，「兩國方案」是以巴談判的基礎，也是凱瑞昨天激昂辯護的重點。



凱瑞在演說中強力批評以色列在約旦河西岸佔領區興建屯墾住宅和兼併東耶路撒冷，警告此舉恐使「兩國方案」陷入「極危險境地」。



以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，他仍支持「兩國方案」，但他也形容自己的政府最支持屯墾，引發許多分析人士質疑他的誠意。（譯者：中央社劉文瑜）